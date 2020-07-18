Lübnan Başbakanı Diyab: "İstifa etmeyeceğim" - Son Dakika

Lübnan Başbakanı Diyab: "İstifa etmeyeceğim"

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ülkeyi uzun sürecek yönetim boşluğuna sürüklememek için istifa etmeyeceğini söyledi.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ülkeyi uzun sürecek yönetim boşluğuna sürüklememek için istifa etmeyeceğini söyledi.

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Diyab Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai'yi ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Diyab, "İstifa etmeyeceğim. İstifa etmem halinde bir alternatif olmayacağından, uzun süreli bir boşluk oluşacak. Bu da Lübnanlılara karşı suç sayılır." diye konuştu.

Ülkedeki ekonomik krizi hafifletmek amacıyla hükümet olarak birtakım reformları hayata geçirdiklerini belirten Diyab, ancak Lübnanlıların bunun sonuçlarını henüz hissetmeye başlamadığını vurguladı.

Hükümete yönelik "Hizbullah'ın hükümeti" nitelemesini de reddeden Diyab, bu tür eleştirilerin hükümete değil, ülkeye ve halka zarar verdiğini savundu.

İsrail'in Lübnan egemenliğine yönelik ihlallerini her gün yinelediğini belirten Diyab, Lübnan'ın bölgesel çekişmelerden uzak tutulması gerektiğini kaydetti.

Lübnan'da tüm siyasi tarafların yer alacağı bir diyalog sürecine ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Diyab, "Lübnan, doğu ile batı arasında köprü görevini görüyor. Dolayısıyla diyalog süreci de buna buna odaklanmalıdır." diye konuştu.

Ülkedeki son durum

Lübnan'da Saad el-Hariri başbakanlığındaki 30 üyeli Ulusal Birlik Hükümeti, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı düzenlenen gösteriler nedeniyle 29 Ekim 2019'da istifa etmişti.

Hariri'nin yeniden başbakanlık görevine talip olmaması yüzünden, Hizbullah örgütü ile siyasi müttefikleri eski Eğitim Bakanı Diyab'ın başbakanlığında 20 üyeli yeni hükümetin kurulmasını sağlamıştı.

Başbakan Diyab ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını açıklamıştı.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da her geçen gün değer kaybediyor. Resmi kura göre 1 ABD doları 1515 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada dolar 8 bin Lübnan lirasının üzerinde işlem görüyor.

Ülkede 675 bin Lübnan lirası olan asgari ücret, 1992'den beri değişmeyen Merkez Bankasının resmi kurunda yaklaşık 450 dolara tekabül ediyor.

Lübnan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 14:43 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Lübnan Başbakanı Diyab: 'İstifa etmeyeceğim' - Son Dakika Dünya
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