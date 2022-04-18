Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, genel seçimlerin vaktinde yapılacağını söyledi - Son Dakika
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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, genel seçimlerin vaktinde yapılacağını söyledi

18.04.2022 00:27
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, genel seçimlerin vaktinde yapılacağını söyledi

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkedeki genel seçimlerin herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması halinde vaktinde yapılacağını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkedeki genel seçimlerin herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması halinde vaktinde yapılacağını belirtti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan haberde, Avn'ın, Hristiyanların kutladığı Paskalya Bayramı vesilesiyle Lübnan'daki Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai ile Baabda Sarayı'nda bir araya geldiği ifade edildi.

Mişel Avn'ın, Rai ile 15 Mayıs'ta yapılacak seçimler ve ülkedeki son gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

Avn, Rai'ye hitaben yaptığı konuşmada, "Lübnanlılar gibi sizleri de temin ederim ki seçimler zamanında yapılacak. Allah muhafaza bir olumsuzluk yaşanmaması halinde, tüm hazırlıklar seçimlerin yapılması yönünde yapıldı." dedi.

Tüm Lübnanlılar gibi yabancıların da kendisine seçimlerin vaktinde yapılacak mı sorusunu yönelttiğini belirten Avn, "Herkesi bugün temin ettiğim gibi seçimlerin vaktinde yapılacağını söylüyorum." açıklamasında bulundu.

Lübnan'daki Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 11 Nisan'da yaptığı açıklamada, ABD'nin Lübnan'daki genel seçimleri ertelemek istediğini iddia etmişti.

Lübnan'da 15 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde 128 sandalye için 15 bölgede oluşturulan 103 listede 718 aday yarışacak.

Ülkede 1989'da yapılan Taif Anlaşması'na göre Meclisteki milletvekili dağılımı "28 Sünni, 28 Şii, 8 Dürzi, 34 Maruni Hristiyan, 14 Ortodoks, 8 Katolik, 5 Ermeni, 2 Alevi, 1 milletvekili de Hristiyanlar içerisindeki azınlıklar" şeklinde gerçekleşiyor.

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Kaynak: AA

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