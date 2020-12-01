Lübnan Cumhurbaşkanı, Beyrut'un yeniden imarını hedefleyen uluslararası eylem planını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

Lübnan Cumhurbaşkanı, Beyrut'un yeniden imarını hedefleyen uluslararası eylem planını memnuniyetle karşıladı

01.12.2020 19:13
Lübnan Cumhurbaşkanı, Beyrut'un yeniden imarını hedefleyen uluslararası eylem planını memnuniyetle karşıladı, System.String[]

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı patlamasından kaynaklanan hasarların yeniden imarı ile mağdurlara yardım yapılması ve bu amaçla mali bir fon kurulmasını da içeren uluslararası eylem planını memnuniyetle karşıladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı patlamasından kaynaklanan hasarların yeniden imarı ile mağdurlara yardım yapılması ve bu amaçla mali bir fon kurulmasını da içeren uluslararası eylem planını memnuniyetle karşıladı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, Avrupa Birliğinin (AB) Lübnan Büyükelçisi Ralph Tarraf, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatör Yardımcısı Necat Ruşdi ve Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü Saroj Kumar Jha ile başkent Beyrut'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Uluslararası yetkililerin görüşmede Cumhurbaşkanı Avn'a 4 Ağustos'ta gerçekleşen Beyrut Limanı patlamasının neden olduğu hasarın yeniden imarını hedefleyen "Lübnan için Reform, Sorunları Giderme ve Yeniden İmar Çerçevesi" başlıklı uluslararası eylem planına yönelik bilgi verdiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Avn, bu eylem planını memnuniyetle karşılayarak, konut, okul ve hastanelerin imarı ve topluma gerekli hizmetleri sağlamanın öncelikli olarak belirlendiğini belirtti.

Avn, mali denetimlerle tahsis edilen bütçenin doğru bir şekilde harcandığının doğrulanacağını kaydetti.

Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü Jha, bu eylem planı kapsamında, Lübnan'ın finansmanını kolaylaştırmak için yeni bir mali fon oluşturulmasının öngörüldüğünü ve çarşamba günü düzenlenecek Lübnan'a Destek İçin Paris Konferansı'nda bunun başlatılmasının beklendiğini kaydetti.

Jha, fondan harcanacak her doların, takip edileceğine dikkati çekti.

Dünya Bankası, AB ve BM tarafından hazırlanan projenin maliyetinin 2,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Proje, uluslararası bağışçıların finansmanıyla Beyrut Limanı ve çevresinin, tarihi alanların yeniden inşa edilmesini ve 5 bin küçük işletmeye destek sağlamayı hedefliyor.

Lübnan'a Destek İçin Paris Konferansı'nın video konferans yöntemiyle 2 Aralık Çarşamba günü düzenlenmesi bekleniyor.

Beyrut Limanı, Mişel Avn, Lübnan, Beyrut, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan Cumhurbaşkanı, Beyrut'un yeniden imarını hedefleyen uluslararası eylem planını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 1 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 190 kişi vefat etti, 30 bin 110 yeni vaka tespit edildi F.Bahçe'ye attığı golde topun hızı 126 kilometreye ulaşan Aboubakar, rekor kırdı Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda engelli bir asgari ücretli de yer alacak "Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var Daimler, korona nedeniyle çalışanlarına toplamda 160 milyon euro ikramiye verecek Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen?
Son Dakika: Galatasaray'da yapılması planlanan başkanlık seçimi iptal edildi Son Dakika: Galatasaray'da yapılması planlanan başkanlık seçimi iptal edildi         
19:06
Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir         
18:51
Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! İşte tüm detaylar Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! İşte tüm detaylar         
18:12
1,5 yaşındaki çocuğuna alkol kullandırıldığı iddia edilen annenin ifadesi ortaya çıktı: Kuzenim tarafından çekilmiş 1,5 yaşındaki çocuğuna alkol kullandırıldığı iddia edilen annenin ifadesi ortaya çıktı: Kuzenim tarafından çekilmiş         
17:17
Yolun ortasında geri geri yürüyen kadın, polise zor anlar yaşattı Yolun ortasında geri geri yürüyen kadın, polise zor anlar yaşattı         
16:50
Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: 20 milyon aşı gelecek, ilk uygulama 11 Aralık'ta sağlıkçılara yapılacak Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: 20 milyon aşı gelecek, ilk uygulama 11 Aralık'ta sağlıkçılara yapılacak         
16:31
Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz         
15:57
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Annesini, Annesini, "Seni hangi silahla öldüreyim?" diyerek tehdit eden üvey babasını pompalıyla vurdu         
14:59
İstiklal Caddesi'nde kamerayı görüp maskesini indiren genç kadın, şaşkınlık yarattı İstiklal Caddesi'nde kamerayı görüp maskesini indiren genç kadın, şaşkınlık yarattı         
14:30
Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı         
14:28
Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak         
14:00
Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu         
13:48
Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu         
13:25
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 19:23:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnan Cumhurbaşkanı, Beyrut'un yeniden imarını hedefleyen uluslararası eylem planını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei