Lübnan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği - Son Dakika

Lübnan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında anma programı ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında anma programı ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

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Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin, Türk Hava Yolları (THY) ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) destekleriyle Beyrut Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlediği anma programı ve fotoğraf sergisinde, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine direnen şehitler duayla anıldı.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da asker elbiseleri giymiş bir grup teröristin ülkeyi ele geçirmeye çalıştığını, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği etrafında toplanan halk iradesinin buna izin vermediğini söyledi.

Türkiye'nin tüm kesimleriyle demokrasisine sahip çıktığını aktaran Çakıl, tüm kurumlarıyla güçlenmeye devam eden Türkiye ile Lübnan arasındaki dostluk ve kardeşliğin de aynı şekilde güçlenmesi temennisinde bulundu.

Trablusşam Üniversitesi Rektörü Rafet Mikati de yaptığı konuşmada, kendileri ve dünyadaki tüm özgürlerin, iradesini ipotek etmeye çalışan dış güçler ile darbecilere geçit vermeyen Türk halkının yanında yer aldığını söyledi.

"Türkiye'de darbeyi başarısız kılan, adil devlet ve ulusal birlikti." diyen Mikati, bu münasebetle Türk halkı ve hükümetini yeniden tebrik ettiklerini dile getirdi.

Türkiye ile Lübnan arasındaki kardeşlik köprülerinin birtakım kesimleri rahatsız ettiğine işaret eden Mikati, iki dost ve kardeş ülke arasındaki ilişkileri etkileyecek her türlü dedikoduyu reddettiklerini kaydetti.

Kuzey Lübnan Şeriat Mahkemeleri Başkanı Şeyh Ahmed el-Kurdi'nin şehitler için ettiği duanın ardından katılımcılar, darbe girişimini anlatan video gösterilerini izledi.

Bu arada 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında THY'nin gerçekleştirdiği video yarışmasında ödüle layık görülen Lübnanlı 2 kişiye Beyrut- İstanbul bileti takdim edildi.

Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 19:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği - Son Dakika

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