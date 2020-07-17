Lübnan'da ekonomik kriz ve işsizlik protesto edildi - Son Dakika

Lübnan'da ekonomik kriz ve işsizlik protesto edildi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen gösterilerde ekonomik kriz, işsizlik ve hayat pahalılığı protesto edildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen gösterilerde ekonomik kriz, işsizlik ve hayat pahalılığı protesto edildi.

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Emekli subayların çağrısı üzerine başkentin göbeğindeki Şehitler Meydanı'nda toplanan yüzlerce eylemci, ülkedeki mevcut ekonomik krizden sorumlu tuttukları siyasilere tepki gösterdi.

Lübnan bayrakları eşliğinde devrim şarkıları söyleyen göstericiler, ekonomik kriz nedeniyle yerel para biriminin birkaç ay içinde yüzde 80 civarında değer kaybetmesi neticesinde halkın kısa sürede yoksulluk ve açlıkla karşı karşıya kaldığına dikkati çekti.

Uzun yıllardır iktidarı paylaşan Müslüman ve Hristiyan siyasi grupları, Lübnan'ı bu aşamaya getirmekle suçlayan eylemciler, "Askeri, teknokrat veya dini mezhepler arası paylaşılan hükümetler yerine Lübnan devletinin meşruiyetini sağlamlaştıracak istisnai yetkilere sahip geçici bir kabine kurulması" talebinde bulundu.

Avn'ın damadı Milletvekili Şamil Rukız da eylemciler arasında

Beyrut'taki gösteriye, aylardır protestoculara verdiği destekle bilinen, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın damadı ve Milletvekili Şamil Rukız da katıldı.

Rukız, burada yaptığı konuşmada, "Ülkeyi içinde bulunduğumuz bu duruma getiren siyaseti değiştirmek için devrimi seçtim." dedi.

İnsanların acılarını dillendirmek için burada olduklarını söyleyen Rukız, değişim istediklerini ve bunun da gerçekleşeceğini ifade etti.

Hizbullah'ın kalesinde "elektrik" protestosu

Bu arada Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyösünde ise sık sık yaşanan elektrik kesintileri protesto edildi.

Eylemciler, elektrik kesintilerini protesto etmek için bir süre bazı yolları trafiğe kapattı.

Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde işten çıkarılanlar eylem yaptı

Öte yandan Beyrut Amerikan Üniversitesi Hastanesi'nde yüzlerce çalışanın işine son verildi.

İşini kaybeden Lübnanlılar, ordunun aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında gösteri düzenledi.

Beyrut Amerikan Üniversitesi Çalışanları Sendikası, geçen ay üniversite yönetiminden ekonomik kriz nedeniyle 1500 kişinin işine son verileceğine dair tebligat aldıklarını açıklamıştı.

Ülkedeki son durum

Lübnan'da Saad el-Hariri başbakanlığındaki 30 üyeli Ulusal Birlik Hükümeti, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı düzenlenen gösteriler üzerine 29 Ekim 2019'da istifa etmişti.

Hariri'nin yeniden Başbakanlık görevine yanaşmaması üzerine Hizbullah örgütü ve siyasi müttefikleri, eski Eğitim Bakanı Hassan Diyab'ın başbakanlığında 20 üyeli yeni hükümetin kurulmasını sağlamıştı.

Diyab, geçen aylarda ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetmişti.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da her geçen gün değer kaybediyor. Resmi kura göre 1 ABD doları 1515 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada dolar 8 bin Lübnan lirasının üzerinde işlem görüyor.

Ülkedeki 675 bin Lübnan lirası olan asgari ücret, 1992'den beri değişmeyen Merkez Bankasının resmi kurunda yaklaşık 450 dolara tekabül ediyor.

Ülkede dolarla işlem gören yakıt maddesi teminindeki sıkıntılar nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor. Son zamanlarda Beyrut'a günde 6, diğer bölgelere ise 4 saat elektrik verilebiliyor.

Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 20:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da ekonomik kriz ve işsizlik protesto edildi - Son Dakika
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