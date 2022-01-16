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Lübnan'da elektrik ve yakıt krizi nedeniyle halk odunla ısınmaya çalışıyor - Son Dakika

Lübnan'da elektrik ve yakıt krizi nedeniyle halk odunla ısınmaya çalışıyor

16.01.2022 12:44
Lübnan'da elektrik ve yakıt krizi nedeniyle halk odunla ısınmaya çalışıyor

Lübnan'da akaryakıt krizi ve elektrik kesintileri nedeniyle halkın bir bölümü, kış soğuklarından korunmak için odun ve kimi zaman kömür yakmak zorunda kalıyor.

Lübnan'da akaryakıt krizi ve elektrik kesintileri nedeniyle halkın bir bölümü, kış soğuklarından korunmak için odun ve kimi zaman kömür yakmak zorunda kalıyor.

Lübnanlılar 20 saati bulan elektrik kesintileri nedeniyle kışı zor şartlarda geçiriyor.

Doğal gaz ve elektrikle ısınma imkanı bulunmayan kırsal kesimlerde sıklıkla soba kullanılıyor.

Ülkenin kuzeyindeki Akkar vilayetine bağlı Suveyse beldesinde yaşayan Hasan el-Huseyn, AA muhabirine, her gün yakacak odun ve kereste kestiğini anlattı.

"Eski yöntemlere geri döndük"

Zor yaşam koşullarına karşı mücadele verdiklerini belirten Huseyn, "Dedelerimizin ninelerimizin ısınmak için kullandıkları eski yöntemlere geri döndük." dedi.

Huseyn, "Akaryakıt ve elektriğimiz yok, bu yüzden özellikle geceleri ısınmak için odun toplamamız, kesmemiz ve yakmamız gerekiyor." diye konuştu.

Akkar'ın Kavaşra beldesinde yaşayan 90 yaşındaki Azize Muhammed de benzer durumda olduklarını söyledi.

Muhammed, "Isınmak için odun yakıyoruz. Artan soğuklar nedeniyle komşular yakın bölgedeki ağaçları kesiyor." ifadelerini kullandı.

Akaryakıt sıkıntısından dolayı ağaç kesmeye başladıklarına işaret eden Muhammed, "Evimizin yanında iki büyük ağaç var, ısınmak için şimdilik onları kullanıyoruz." dedi.

"Yardım bekliyoruz"

Kuzey Lübnan Belediyeler Birliği Başkanı Ahmed Kafa, yakıt fiyatlarının artması ve vatandaşların buna güç yetirememesi nedeniyle orman ağaçlarına yöneldiğini aktardı.

Bölgenin meşhur El-Azar ormanlarının tehlike altında olduğuna dikkati çeken Kafa, uluslararası kuruluşlardan yardım beklediklerini ve vatandaşa ağaç dikme çağrısı yaptıklarını kaydetti.

Türkiye'nin kendilerine her zaman destek olduğunu belirterek bunun sürmesini temenni eden Kafa, şunları söyledi:

"Bu zor günlerde, daha önceden bize yardım eden Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kızılay ve Sadaka Taşı kuruluşlarından yardım bekliyoruz."

Fiyatlardaki yüksek artış

İnsan hakları aktivisti Muhammed el-Muselmani, bir ailenin kışın ısınmak için ortalama 600 litre yakıta ihtiyaç duyduğunu, 10 milyon Lübnan lirası (yaklaşık 322 dolar) değerindeki bu yakıta çoğu ailenin gücünün yetmediğini ifade etti.

Muselmani, ülkede elektrik kesintilerinin yaygınlaşması, özel jeneratörlerin yüksek maliyeti ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle halkın odunla ısınmak zorunda kaldığına dikkati çekti.

Özellikle dar gelirli ailelerin kış şartlarına dayanmasının zor olduğunu vurgulayan Muselmani, birçok vatandaşın yakacak odun elde etmek için ormanlık alanlarda ağaç kesmek durumunda kaldığını dile getirdi.

Çevre ve sağlık yönünden riskli

Halkın ormanlık alandaki ağaçları kesmesinin çevre yönünden endişe verici olduğunu ifade eden Muselmani, rastgele kesimin nadir bulunan ağaçları etkileyebileceğinin altını çizdi.

Muselmani, "İnsanların ısınmaya ihtiyacı olsa da Lübnan'ın bitki örtüsünün kıymetli parçaları olan meşe, palamut meşesi ve mazı ağaçlarının kesildiğini görmek çok üzücü." diye konuştu.

Lübnan Tarım Bakanı Abbas Hacı Hasan da geçen ay yaptığı açıklamada, yargı makamlarına güvenlik güçleriyle ormanlık alanlarda ağaç kesimlerini engellemeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.

Ülkede odun ve kömürle ısınmanın artması, çevre sorunlarının yanı sıra zehirlenme vakalarını da beraberinde getiriyor.

Lübnan'ın güneyindeki El-Harayib kasabasında 2 Ocak'ta aynı aileden 4 Suriyeli mülteci ısınmak için kullandıkları sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Lübnan'da elektrik ve yakıt krizi nedeniyle halk odunla ısınmaya çalışıyor
Lübnan'da elektrik ve yakıt krizi nedeniyle halk odunla ısınmaya çalışıyor
Lübnan'da elektrik ve yakıt krizi nedeniyle halk odunla ısınmaya çalışıyor
Lübnan'da elektrik ve yakıt krizi nedeniyle halk odunla ısınmaya çalışıyor

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Akaryakıt, Doğalgaz, Lübnan, Kömür, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da elektrik ve yakıt krizi nedeniyle halk odunla ısınmaya çalışıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan'da elektrik ve yakıt krizi nedeniyle halk odunla ısınmaya çalışıyor - Son Dakika
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