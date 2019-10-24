Son Dakika Haberleri: Lübnan'da Hizbullah destekçilerinin gösteri alanına girmesi arbedeye neden oldu
Son Dakika Güncel Lübnan'da Hizbullah destekçilerinin gösteri alanına girmesi arbedeye neden oldu

Lübnan'da Hizbullah destekçilerinin gösteri alanına girmesi arbedeye neden oldu

35 dakika önce

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hükümet karşıtı gösterilerin düzenlendiği alana Hizbullah destekçilerinin de girmesi sonucu çıkan arbedede bir kişi yaralandı.

Lübnan'da Hizbullah destekçilerinin gösteri alanına girmesi arbedeye neden oldu, System.String[]

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hükümet karşıtı gösterilerin düzenlendiği alana Hizbullah destekçilerinin de girmesi sonucu çıkan arbedede bir kişi yaralandı.

Lübnan merkezli MTV televizyonunun haberine göre, hükümetin ortaklarından Hizbullah'ın yanlıları gösterilerin yapıldığı başkentteki Riyad Sulh Meydanı'na girdi.

Söz konusu kişilerin meydanda Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı destekleyici slogan atması nedeniyle göstericilerle aralarında arbede çıktı. Çıkan olaylarda bir kişi başından hafif şekilde yaralandı.

Lübnan'daki Seba Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 200 Hizbullah destekçisinin göstericileri sindirmek amacıyla Riyad Sulh Meydanı'na geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Devrimin elden gitmemesi için tüm vatandaşlar sokaklara çıkmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Hizbullah destekçileri dün akşam da Riyad es-Sulh ve Şehitler meydanlarına çıkarak, Nasrallah lehinde slogan atmış, göstericilerle aralarında kısa süreli arbede yaşanmıştı.

Lübnan'da uzun uğraşlar sonunda Saad Hariri Başbakanlığında ocak ayında kurulan 30 üyeli ulusal birlik hükümetinde 8 Mart Bloku'nu oluşturan Hizbullah ve müttefikleri 18 bakanla temsil ediliyor.

Göstericilerden "ulusal kurtuluş hükümeti" çağrısı

Öte yandan ülkenin güneyindeki gösterileri organize eden grup, "ulusal kurtuluş hükümeti" kurulması yönünde çağrı yaptı.

Sayda Halk Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, gösterilere devam etme ve meydanları terk etmeme mesajı verildi.

Açıklamada, ulusal kurtuluş hükümeti kurulması, yaşam koşullarının iyileştirilmesi, yetkililer tarafından yağmalanan malların iadesi ile yolsuzluk yapanların cezalandırılması talep edildi.

Lübnan'daki gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak, 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen, ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.

Hükümet, Beyrut, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:34 Kaynak: AA
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