Lübnan'da hükümet protestolar sonrası bakan ve cumhurbaşkanı maaşlarını yarı yarıya düşürecek
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Lübnan'da yaşanan ekonomik kriz ve sonrasında gelen sokak protestolarının ardından kabine heyeti ülke bakanlarının maaşını yarı yarıya azalmayı düşünüyor.
Lübnan'da yaşanan ekonomik kriz ve sonrasında gelen sokak protestolarının ardından cumhurbaşkanı ve bakanların maaşlarının yüzde 50 oranında azaltılması teklif edildi.
Ülkede büyük şiddet olaylarına neden olan protestolar 5. gününe girerken Başbakan Saad Hariri'nin hafta sonu kurmaylarıyla görüşerek ülkede emekli olmuş ya da görevde olan cumhurbaşkanı, bakanlar ve diğer üst düzey devlet yetkililerinin maaşlarını yüzde 50 oranında azaltmayı ve bazı kamu kurumlarına verilen özel hakların iptalini planladığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:03
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