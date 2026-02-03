Lübnan'da İsrail Hava Saldırısı: 1 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
Lübnan'da İsrail Hava Saldırısı: 1 Ölü, 8 Yaralı

03.02.2026 10:36
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında bir kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi yaralandı.

ANSARİYAH, 3 Şubat (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyindeki Ansariyah bölgesinde İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) hedef aldığı bir aracın etrafında olan insanlar, 2 Şubat 2026.

İsrail'in pazartesi günü Lübnan'ın güneyine düzenlediği iki ayrı hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre ülkenin güneyindeki Ansariyah bölgesinde bir aracı hedef alan saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Sur kentindeki saldırılarda ise 4 kişi yaralandı. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

