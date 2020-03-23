Lübnan'da Kovid-19 vaka sayısı 256'ya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lübnan'da Kovid-19 vaka sayısı 256'ya çıktı - Son Dakika

Lübnan'da Kovid-19 vaka sayısı 256'ya çıktı

6 saat önce

Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 256'ya yükseldi.

Lübnan'da Kovid-19 vaka sayısı 256'ya çıktı, System.String[]

Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 256'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Beyrut'taki Refik Hariri Devlet Hastanesi ile diğer hastanelerden dün gelen test sonuçlarından 8'inin pozitif çıktığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığından ruhsat almayan bazı laboratuvarlarda yapılan testlerden de 11'inin pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada, bunların kesin sonuçlarını bildirmek için Refik Hariri Devlet Hastanesi'nde tekrar test edileceği kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19'un ülkede ilk görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana tespit edilen toplam vaka sayısının 256'ya ulaştığı aktarıldı.

UNIFIL birliklerinde ilk vaka

Öte yandan ülkenin güneyindeki İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Sözcüsü Andrea Tenenti, yaptığı yazılı açıklamada, UNIFIL'de görevli bir askerin Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

Sözcü Tenenti, söz konusu askerin izinden döndüğü 15 Mart'tan beri Lübnan'ın güneyindeki Rasu'n-Nakura beldesinde bulunan UNIFIL Hastanesi'nde karantinada tutulduğunu aktardı.

Tenenti, ayrıca, virüse rastlanan askerle temas halinde olan 4 askerin daha tedbir amaçlı karantinaya alındığı bilgisini verdi.

Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:28 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız
Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı
Sağlık Bakanı Koca: Hastaların ölümlerinin tek sebebi yaşları değildi, başka hastalıkları da vardı Sağlık Bakanı Koca: Hastaların ölümlerinin tek sebebi yaşları değildi, başka hastalıkları da vardı         
20:01
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi         
19:45
Bakanlık onayı olmayan ilacı Bakanlık onayı olmayan ilacı "Koronavirüsten koruyor" diyen tanıtan ünlülere soruşturma açılıyor         
15:25
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
15:19
Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü         
14:55
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü         
11:04
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum         
10:07
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı         
09:23
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
09:10
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri         
08:31
KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi         
22:55
Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu         
16:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 22:03:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnan'da Kovid-19 vaka sayısı 256'ya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]