Lübnan'da Nebih Berri, 7. kez Meclis Başkanı seçildi

Lübnan'da Şii Emel Hareketi lideri Nebih Berri, parlamentoda yapılan oylamada 30 yıldan beri sürdürdüğü Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na yeniden seçildi.

Lübnan Temsilciler Meclisi üyeleri, 15 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından 84 yaşındaki Berri'nin tek aday olduğu oylamada sandık başına gitti.

Berri, 128 üyeden oluşan parlamentoda 65 evet oyu alarak 4 yıllık yeni dönem için yeniden Meclis Başkanlığı'na seçildi.

Meclis Başkanlığı görevini 1992'den bu yana yürüten Berri, 7. kez Meclis Başkanlığı görevini üstlendi.

Hizbullah milletvekilleri, Şii Emel Hareketi, Velid Canbolat liderliğindeki Dürzi İlerici Sosyalist Partisi ve 8 Mart Koalisyonu'na yakın bazı bağımsız milletvekilleri Berri lehine oy kullandı.

Hristiyan Lübnan Ketaib ve Hristiyan Lübnan Güçleri partilerinin yanı sıra Değişim Güçleri Partisi ile bazı bağımsız milletvekilleri Berri'ye oy vermeyeceklerini açıkladı.

Berri, 2018'de yapılan bir önceki seçimde 128 üyeden oluşan parlamentoda 98 evet oyu almıştı.

Lübnan'daki farklı dinleri ve mezhepleri karşı karşıya getiren iç savaşın 1989 yılında sona ermesinin ardından Taif Anlaşması yapılmıştı. Anlaşma gereğince Şiilerin hakkı olan Temsilciler Meclisi Başkanlığı için 1992, 1996, 2000, 2005, 2009, 2018 ve bugün yapılan seçimlerin tümünde Nebih Berri öne çıktı.

Lübnan'da genel seçimler 15 Mayıs'ta gerçekleşmişti. Seçim sonuçları, Meclis'teki Şii ve Hristiyan müttefikler aleyhinde siyasi güçler dengesini değiştirmişti.

Ülkede gerçekleşen genel seçim sonuçlarına göre İran destekli Şii Hizbullah ve Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın partisi Özgür Yurtsever Hareketi'nin başını çektiği ittifak, Mayıs 2018'deki seçimlerde elde ettiği çoğunluğu kaybetmişti.