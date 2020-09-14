Lübnan'da yeni hükümeti kurma sürecinde kritik gün - Son Dakika

Lübnan'da yeni hükümeti kurma sürecinde kritik gün

Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib'in bugün kabinesini sunmak üzere Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıkması bekleniyor.

Lübnan'da yeni hükümeti kurma sürecinde kritik gün, System.String[]

Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib'in bugün kabinesini sunmak üzere Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıkması bekleniyor.

Müslüman ve Hristiyan siyasi grupların desteğiyle 31 Ağustos'ta hükümeti kurma görevini alan Edib, ülkedeki ekonomik krize çözüm bulacak ve geçen ay Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamanın arkasında bıraktığı yıkım sonrası başkenti yeniden imar edecek bir kabine için 2 haftalık çalışmaların sonucunu Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile paylaşmak üzere önümüzdeki saatlerde Saray'a çıkacak.

Cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklar, Edib'in bugünkü görüşmede kabinesini Avn'a sunacağını ancak Cumhurbaşkanı'nın listeyi kabul edip etmeyeceği konusunun henüz netleşmediğini belirtiyor.

Maliye Bakanlığı konusundaki anlaşmazlık sürüyor

Edib'in kabinesi için Lübnanlı siyasiler arasında halihazırda görülen tek anlaşmazlık, Meclis Başkanı Nebih Berri'nin partisi Şii Emel Hareketi ve müttefiki Hizbullah'ın Maliye Bakanlığı'nı kimseye kaptırmama yönündeki ısrarları.

Bu konunun çözümü için eski Başbakan Saad el-Hariri, cumartesi günü Meclis Başkanı Berri'yi ziyaret etti ancak herhangi bir sonuç elde edemedi.

Edib'in hükümeti kurmakla görevlendirilmesi sürecinde rol aldığı söylenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da aynı gün Berri ile telefonda görüştüğü yönünde basında birtakım haberler çıktı.

Berri ise dün yaptığı yazılı açıklamada, sorunun Fransızlar ile ilgili değil bir tür iç anlaşmalık olduğunu belirterek kurulacak hükümette yer almayacaklarını kaydetti.

Şii Emel Hareketi, Maliye Bakanlığı'nı alamadığı için hükümete katılmıyor

Şii Emel Hareketi Milletvekili Muhammed Nasrallah, AA'ya yaptığı açıklamada, ülkeye hizmet için kurulacak hükümette yer almak istediklerinin altını çizerek, "Ancak payımız olan Maliye Bakanlığı'nın bize verilmemesi gibi bir durum söz konusu. Bu nedenle hükümetin kurulmasını engellememekle birlikte katılmama kararı aldık." dedi.

Emel Hareketi olarak yeni hükümette yer alıp almama konusunun tamamen Maliye Bakanlığı'na getirilecek isme bağlı olduğunu vurgulayan Nasrallah, bu bakanlığa olan bağlılıklarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Lübnan'daki iç savaşı sonlandıran 1990 yılındaki Taif Antlaşması müzakerelerinde Maliye Bakanlığı'nın Şiilerin payı olacağı yönünde mutabakat sağlandı. Çünkü ülkedeki mali kararlar, (Hristiyan Maruni) Cumhurbaşkanı, (Sünni) Başbakan ve Maliye Bakanlığı tarafından imzalanıyor. Maliye Bakanı'nın Şii olmasıyla birlikte bu kararlar 3 mezhep tarafından imzalanmış olur. Daha önce 2 veya daha çok dönem bu hakkımızdan feragat etmekle bunu kaybettiğimiz anlamına gelmez."

Nasrallah, Cumhurbaşkanı Avn'ın yeni kabineyi onaylaması halinde parlamentoda güvenoyu verebileceklerini ancak gerektiğinde muhalefet olacaklarını ifade etti.

Şii ikili muhalefet olursa zorlu bir sürecin başlangıcı olacak

Lübnanlı siyaset uzmanı Munir er-Rabih de Cumhurbaşkanı Avn'ın çıkmaza girdiğine dikkati çekerek, "Avn damadı ve eski Dışişleri Bakanı Cibran Basil başta olmak üzere çevresindekileri ABD yaptırımlarından korumak için hükümeti engellemeye gidemez." dedi.

Cumhurbaşkanı Avn'ın müttefikleri Şii Emel Hareketi ile Hizbullah'la yol ayrımına gitmeyeceğini öngören Rabih, "Şu anda Maliye Bakanlığı için Şii bir ismi belirleme müzakereleri sürüyor. Şii bir isim üzerinden anlaşmaya varılmazsa Şii ikili muhalefet olur ve Taif Anlaşması ihlali gerekçesiyle hükümeti düşürme çabalarına girer." diye konuştu.

Hükümetin Şii gruplara rağmen kurulması halinde ülkede zorlu bir sürecin başlayacağına da dikkati çeken Rabih, Şii Emel Hareketi ve Hizbullah'ın oluşturacağı engeller dolayısıyla hükümetin hiçbir başarıya imza atamayacağını ifade etti.

ABD yaptırımları Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi'ni ürküttü

Sünni Müstakbel Hareketi'nin üst düzey yetkililerinden Mustafa Alluş ise Lübnan'da hükümeti kurma konusunda Fransızların girişiminden başka bir seçenek olmadığını söyledi.

Söz konusu girişimin de Edib'in yeni hükümeti kurmasına bağlı olduğuna işaret eden Alluş, ABD yaptırımlarının hükümeti kurma sürecine bir etkisinin olup olmadığına ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"ABD yaptırımlarının hükümeti kurma sürecine bir etkisi olmadı. Ancak Washington'un Hizbullah'a destek veren Lübnanlı siyasilere yönelik yaptırımları, Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi'ni ürküttü ve müttefiklerinden (Hizbullah) uzaklaşma çabalarına girmeye sevk etti."

Şii Emel Hareketi mensubu eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ile Hristiyan Marada Partisi mensubu eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yusuf Finyanus Hizbullah'a destek verdikleri gerekçesiyle geçen hafta ABD yönetimi tarafından yaptırım listesine alınmıştı.

Ülkedeki ekonomik durum ve Fransız girişimi

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizlerden birini yaşıyor. Ülkedeki kamu borcu 90 milyar doları aşmış durumda.

Hükümet, her yıl 2 milyar dolar olmak üzere 5 yılda toplam 10 milyar dolar kredi için birkaç ay önce Uluslararası Para Fonu ile müzakerelere başlamıştı.

Ekonomik kriz içindeki Lübnan, geçen ay Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla daha da zor duruma düştü.

Halk, siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gördüğü yolsuzluklarla suçluyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise 2 hafta önce Beyrut'a yaptığı ziyareti sırasında Mustafa Edib hükümetinin 15 gün içinde kurularak reformları hayata geçirmesi halinde ekim ayında Lübnan'a destek için uluslararası konferansa ev sahipliği yapacaklarını ifade etmişti.

Beyrut ziyaretini Lübnanlı siyasilere vaat ve yaptırım tehditleriyle sonlandıran Macron'un, Edib hükümeti için dile getirdiği 15 günlük süre yarın doluyor.

Hristiyan, Hizbullah, Lübnan, Şii, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 09:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da yeni hükümeti kurma sürecinde kritik gün - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

"Beşiktaş ilk 3 giremez diyen" Ahmet Çakar Josef transferini eleştirdi: Bunun adı soygundur Yapılan araştırmaya göre; vatandaşların büyük çoğunluğu sokağa çıkma kısıtlamasını destekliyor Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın'ın kehanetini canlı yayında anlattı: Bana, "Bugün rahat yeneriz" dedi Bilim Kurulu Üyesi'nden serinlemek için ıslak maske kullananlara uyarı: Bakteriler daha kolay yerleşir Bingöllü esnaf, hatalı basım 10 TL'yi 70 bin TL'ye satışa çıkardı 1 hafta önce Gizem Güven'le evlenen Caner Turp'un dedesi vefat etti Küçükçekmece'de kamyonet otobüse çarptı, 2 kişi araçta sıkıştı Konya'da iki ilkokul müdürü koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetti Ünlü Astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Otobüsçüler 'ayakta yolcu alınmaması' hususunda öneride bulundu Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Futbol'a geri dönmesi sonrası Boşnaklar, kanalın önünde protesto düzenledi Psikolojik sorunları olan bir kişinin intihara kalkıştığı evde yangın çıktı Alkollü oğlu tarafından darbedilen annenin çığlıklarına polis yetişti İzmir'de markete giren hırsız sakız ve çikolata çaldı
"Hayranlarım zarar veriyor" diyen şarkıcı Alper Erözer, özel korumasıyla görüntülendi         
08:23
Artan vakalar sonrası İstanbul'da mesai saatleri değişiyor! Gündemde 4 seçenek var Artan vakalar sonrası İstanbul'da mesai saatleri değişiyor! Gündemde 4 seçenek var         
08:21
Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı         
07:44
MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu         
07:28
Aydın'da kayınbirader ile eniştenin kavgası kanlı bitti Aydın'da kayınbirader ile eniştenin kavgası kanlı bitti         
02:47
5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız 5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız         
00:55
Alkollü sürücü, gencecik polis memurunu hayattan kopardı Alkollü sürücü, gencecik polis memurunu hayattan kopardı         
00:24
Marsilya'nın PSG'yi 1-0 yendiği maçta 14 sarı ve 5 kırmızı kart çıktı Marsilya'nın PSG'yi 1-0 yendiği maçta 14 sarı ve 5 kırmızı kart çıktı         
00:15
Merve Boluğur, sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı Merve Boluğur, sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı         
23:39
Son Dakika: Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Marcel Tisserand, İstanbul'a ayak bastı Son Dakika: Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Marcel Tisserand, İstanbul'a ayak bastı         
23:23
Trabzonsporlu Abdülkadir Parmak: Bu kadar kolay penaltı çalınmamalı Trabzonsporlu Abdülkadir Parmak: Bu kadar kolay penaltı çalınmamalı         
22:50
Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho: Sörloth'u istiyoruz Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho: Sörloth'u istiyoruz         
22:22
Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti         
22:20
İngiliz futbolcuyla kampta ilişkiye giren güzellik kraliçesi: Jelibon yedikten sonra olanlar oldu İngiliz futbolcuyla kampta ilişkiye giren güzellik kraliçesi: Jelibon yedikten sonra olanlar oldu         
20:48
Ersun Yanal'dan Vedat Muriqi ile ilgili çarpıcı sözler: Galatasaray imzayı attırmıştı Ersun Yanal'dan Vedat Muriqi ile ilgili çarpıcı sözler: Galatasaray imzayı attırmıştı         
19:39
Meteoroloji'den 15 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 15 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
19:01
Yol verme tartışması nedeniyle kadın sürücü ile kamyon şoförü tekme tokat kavga etti Yol verme tartışması nedeniyle kadın sürücü ile kamyon şoförü tekme tokat kavga etti         
18:44
Koronavirüsün enfekte ettiği solunum yolu hücrelerinin görüntüleri yayımlandı Koronavirüsün enfekte ettiği solunum yolu hücrelerinin görüntüleri yayımlandı         
18:27
Lübnan'da koronavirüslü mahkumların görüntüleri tepki çekti Lübnan'da koronavirüslü mahkumların görüntüleri tepki çekti         
17:02
Gaziantepli ünlü iş insanı Mehmet Teymur, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Gaziantepli ünlü iş insanı Mehmet Teymur, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:00
Sivas'ta çocuk parkında çıplak gezen şahıs, trafik kazasında hayatını kaybetti Sivas'ta çocuk parkında çıplak gezen şahıs, trafik kazasında hayatını kaybetti         
17:00
Sinir krizi geçirerek 5. kattan atlamaya kalkan kadını alt kattaki genç kurtardı Sinir krizi geçirerek 5. kattan atlamaya kalkan kadını alt kattaki genç kurtardı         
16:56
Mustafa Kapı'nın transfer videosunda Burak Yılmaz'ın, G.Saray maçı izlediği görüldü Mustafa Kapı'nın transfer videosunda Burak Yılmaz'ın, G.Saray maçı izlediği görüldü         
16:39
Alkollü kadın polislere önce küfür ve hakaret etti, sonra ısırarak yaraladı Alkollü kadın polislere önce küfür ve hakaret etti, sonra ısırarak yaraladı         
16:33
Ankara'daki kum fırtınasına yakalanan işçi: Ayaklarım yerden kesildi, yer çekimi yok gibiydi Ankara'daki kum fırtınasına yakalanan işçi: Ayaklarım yerden kesildi, yer çekimi yok gibiydi         
15:58
Bursa'da el yazısı şeklindeki bulutlar vatandaşların ilgisini çekti Bursa'da el yazısı şeklindeki bulutlar vatandaşların ilgisini çekti         
13:30
Miras kavgasında bir kadın kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından feci şekilde öldürüldü Miras kavgasında bir kadın kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından feci şekilde öldürüldü         
13:23
Alpaslan Öztürk golünü attı, eşi Ebru Şancı'nın yorumu sosyal medyayı salladı: İyi oynuyorsun buraları serseri Alpaslan Öztürk golünü attı, eşi Ebru Şancı'nın yorumu sosyal medyayı salladı: İyi oynuyorsun buraları serseri         
13:11
Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor         
12:55
'Cenazeyi kim defnedecek' kavgasında ortalık savaş alanına döndü 'Cenazeyi kim defnedecek' kavgasında ortalık savaş alanına döndü         
12:32
Anne ve kızı, kuşburnu toplarken yıldırım düşmesi sonucu öldü Anne ve kızı, kuşburnu toplarken yıldırım düşmesi sonucu öldü         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2020 10:01:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnan'da yeni hükümeti kurma sürecinde kritik gün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei