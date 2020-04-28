Lübnan'daki gösterilerde protestocular banka şubelerini ateşe verdi - Son Dakika

Lübnan'daki gösterilerde protestocular banka şubelerini ateşe verdi

Lübnan, (DHA)- Lübnan'da mali krize yönelik protestolar devam ederken, Trablus kentinde düzenlenen protestolarda Fransız Lübnan Bankası'nı (Banque Libano Francaise) banka şubelerini ateşe verildi.?

Lübnan'da mali krize yönelik protestolar devam ederken, ülkenin kuzeyindeki Trablus kentinde düzenlenen protestolarda Fransız Lübnan Bankası'nı (Banque Libano Francaise) banka şubelerini ateşe verildi. Lübnan lirasının dolar karşısında değer kaybetmesini ve fiyat artışlarını protesto eden göstericiler, bankaları ateşe verdi. Güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz bombası atarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangınlara müdahale ediyor Ordu protestocuları dağıtmak için biber gazı kullandı. Öte yandan resmi kurda bir Amerikan dolarının, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada dolar 4 bin liraya yaklaştı.