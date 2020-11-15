Lübnan'ın İstanbul Başkonsolosu Kabbara ve ailesi Edirne'yi ziyaret etti - Son Dakika

Lübnan'ın İstanbul Başkonsolosu Mazen Kabbara ve ailesi Edirne'yi gezdi.

Başkonsolos Kabbara, eşi Maya Jabbado, çocukları Sarah ve Marya Kabbara, kentteki tarihi yapıları ziyaret etti.

Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi, hat yazılarıyla ünlü Eski Cami ve kapılarındaki işlemelerle anılan Üç Şerefeli Cami'yi gezen Kabbara, Edirne'nin meşhur lezzetlerinden tava ciğer ve badem ezmesini de tattı.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı ve ciğerci Bahri Dinar ile şekerlemeci Arif Meriç, Kabbara'ya saray tatlıları ile Edirne'nin geleneksel el sanatlarından aynalı süpürge hediye etti.

Kabbara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'ye hayran kaldığını, en çok da Selimiye Camisi'ni beğendiğini söyledi.

Selimiye'nin muhteşem bir mimariye sahip olduğunu belirten Kabbara, herkesin Edirne'yi ve tarihi yapılarını görmesi gerektiğini vurguladı.