Lübnan-İsrail Ateşkes Komitesi Toplanıyor

30.01.2026 18:47
ABD, Lübnan-İsrail ateşkes komitesinin 25 Şubat'ta toplanacağını duyurdu.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, 27 Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nin faaliyetlerini sürdürdüğünü ve 25 Şubat'ta toplanacağını bildirdi.

Büyükelçiliğin, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Mekanizma" olarak bilinen Ateşkesi Denetleme Komitesi'nin, aynı hedefler ve katılımcılarla tam kapasiteyle faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Mekanizma" kapsamındaki bir sonraki toplantının 25 Şubat'ta Lübnan'ın güneyinde yer alan Nakura beldesinde yapılacağı kaydedildi.

Devam eden süreçte toplantıların 25 Mart, 22 Nisan ve 20 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, bu görüşmelerin taraflar arasındaki askeri koordinasyon için temel platform olmayı sürdüreceği vurgulandı.

Ateşkesi Denetleme Komitesi, taraflar arasında müzakere masasına dönüştü

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD de yer alıyor.

İsrail ve Lübnan 3 Aralık 2025'te, "Mekanizma" toplantılarına karşılıklı sivil temsilci gönderme kararı alarak, müzakere sürecini yeni bir aşamaya taşıdı.

Lübnan ile İsrail arasındaki görüşmeler ABD ve Avrupa'nın yoğun baskısı altında sürerken, "Mekanizma" toplantıları ise müzakere sürecinin ele alındığı bir platforma dönüştü.

Taraflar müzakere masasına birbirinden uzak önceliklerle geliyor. Uzmanlara göre Tel Aviv "ekonomik bölge" söylemiyle sınır hattını güvenlik açısından yeniden düzenlemeyi hedeflerken, Beyrut ise kalıcı ateşkes, saldırıların durması ve işgalin son bulmasını önceleyen bir yaklaşım benimsiyor.

Kaynak: AA

