Lübnan, İsrail'in Ateşkesi İhlalini BMGK'ya Şikayet Etti

26.01.2026 16:16
Lübnan Dışişleri, İsrail'in ateşkesi 2 bin 36 kez ihlal ettiğini BMGK'ya bildirdi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasını son 3 ayda 2 bin 36 kez ihlal ettiğini belirterek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayette bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu şikayetin Lübnan'ın BM Daimi Temsilciliği aracılığıyla BMGK'ye iletildiği belirtildi.

İsrail'in Kasım 2024'te varılan ateşkesi geçen yılın son 3 ayında 2 bin 36 kez ihlal ettiği kaydedilen açıklamada, bu eylemlerin Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik açık bir ihlal olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'e saldırılarını durdurma, Lübnan topraklarında işgal altında tuttuğu 5 noktadan çekilme ve Lübnanlı esirleri serbest bırakma çağrısı yapıldı.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

