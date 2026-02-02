Lübnan, İsrail'in Hastanelere Yönelik Tehditlerini Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Lübnan, İsrail'in Hastanelere Yönelik Tehditlerini Kınadı

02.02.2026 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in güneydeki hastanelere yönelik tehditlerini uluslararası hukuk ihlali olarak kınadı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyindeki hastanelere yönelik İsrail tehditlerini kınayarak bu tehditleri, "uluslararası hukuk ile sözleşmelerin açık ihlali" olarak nitelendirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, güneydeki Bint Cubeyl ilçesinde "bölge halkını hedef alan kışkırtıcı ve yıldırma amaçlı" bildiriler attı.

Söz konusu bildirilerde, bölgedeki bir hastanenin Hizbullah mensubu bazı kişilerce kullanıldığı iddia edilerek vatandaşlara bu kişilerden uzak durmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise güneydeki hastanelere yönelik İsrail tehditlerinin sert şekilde kınandığı belirtilerek söz konusu tehditlerin "uluslararası hukuk ile sözleşmelerin açık ihlali" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, sağlık kurumlarının tehdit edilmesi ya da hedef alınmasının hastalar ile sağlık personelinin hayatını tehlikeye attığına dikkat çekilerek, bunun hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamayacak bir suç olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Lübnan, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan, İsrail'in Hastanelere Yönelik Tehditlerini Kınadı - Son Dakika

Epstein belgelerinde Türkiye’den çocuk kaçırma iddiası: Tanık beyanları ortaya çıktı Epstein belgelerinde Türkiye'den çocuk kaçırma iddiası: Tanık beyanları ortaya çıktı
Merve Boluğur’un son paylaşımı camiden Düştüğü not da bir hayli ilginç Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Tekel bayide bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Tekel bayide bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı
CHP’den AK Parti’ye geçen Çakır’dan emeklileri çıldırtacak çıkış CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'dan emeklileri çıldırtacak çıkış
Epstein ve çevresinin gözü de Somaliland’daymış, ticari hedef olarak belirlemişler Epstein ve çevresinin gözü de Somaliland'daymış, ticari hedef olarak belirlemişler

23:53
Armağan Çağlayan’dan kutsal mekanlara saygı çağrısı
Armağan Çağlayan'dan kutsal mekanlara saygı çağrısı
23:32
ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye’de bir araya gelecek
ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye'de bir araya gelecek
23:07
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
22:38
YPG, Suriye güçlerinin konuşlanacağı Haseke ve Kamışlı’da sokağa çıkma yasağı getirdi
YPG, Suriye güçlerinin konuşlanacağı Haseke ve Kamışlı'da sokağa çıkma yasağı getirdi
22:21
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
21:42
Trump’tan Küba hamlesi Görüşmeler başlayacak
Trump'tan Küba hamlesi! Görüşmeler başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 03:33:37. #7.11#
SON DAKİKA: Lübnan, İsrail'in Hastanelere Yönelik Tehditlerini Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.