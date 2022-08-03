Lübnan Meclisi Türkiye'ye 90 tonluk tıbbi yardımı dolayısıyla teşekkür etti - Son Dakika
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Lübnan Meclisi Türkiye'ye 90 tonluk tıbbi yardımı dolayısıyla teşekkür etti

03.08.2022 13:33
Lübnan Meclisi Türkiye'ye 90 tonluk tıbbi yardımı dolayısıyla teşekkür etti

Lübnan Meclisi, ülkeye 90 tonluk tıbbi malzeme ve ilaç yardımında bulunan Türkiye'ye teşekkür etti.

Lübnan Meclisi, ülkeye 90 tonluk tıbbi malzeme ve ilaç yardımında bulunan Türkiye'ye teşekkür etti.

Lübnan Meclisindeki Sağlık Komisyonu Başkanı Bilal Abdullah, Türkiye'nin dün Lübnan Sağlık Bakanlığına teslim ettiği tıbbi yardımlar dolayısıyla Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Ülkesindeki hastalara sağladığı 90 tonluk tıbbi malzeme ve ilaç hibesinden dolayı Türk devletine teşekkür ettiklerini kaydeden Abdullah, söz konusu hibenin ekonomik kriz nedeniyle tehlikeli bir seviyeye gelen Lübnan halkının ilaç ve sağlık güvenliğine Türkiye tarafından sağlanan önemli bir katkı olduğunu ifade etti.

Türkiye'den gönderilen 90 tonluk tıbbi malzeme ve ilaç, dün düzenlenen bir törenle Lübnan Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan Meclisi Türkiye'ye 90 tonluk tıbbi yardımı dolayısıyla teşekkür etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lübnan Meclisi Türkiye'ye 90 tonluk tıbbi yardımı dolayısıyla teşekkür etti - Son Dakika
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