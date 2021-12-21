Lübnan Merkez Bankası: Ekonomik iyileşme için en az 12 milyar dolara ihtiyaç var - Son Dakika

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, derin kriz içindeki ülke ekonomisinin iyileştirilmesi için 12 ila 15 milyar dolarlık krediye ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Selame, ülke ekonomisinin iyileştirilmesi için bir süredir Uluslararası Para Fonu (IMF) ile sürdürdüğü müzakerelere ilişkin Lübnan medyasına konuştu.

Lübnan'ın IMF'deki kredi kotasının 4 milyar dolar olduğunu belirten Selame, "Eğer ülkeler buna ekleme yaparsa, 12 ile 15 milyar dolara ulaşabiliriz. Bu miktar, Lübnan'da (piyasada) güveni yeniden tesis etme ve iyileştirmeyi başlatmaya yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Selame, ülkede dolar/lira resmi kurunun 1500 Lübnan lirası üzerinden hesaplanmasının da artık gerçekçi olmadığını savundu.

Ülkede 2019'dan bu yana devam eden ekonomik kriz nedeniyle Lübnan yerel para biriminin dolar karşısındaki değer kaybı her geçen gün artıyor.

Halihazırda, Lübnan Merkez Bankasına göre 1 dolar 1500 Lübnan lirasından işlem görürken karaborsada ise bu miktar 27 bin liraya kadar ulaşıyor.

Ülkedeki enflasyon nedeniyle halk karaborsa fiyatıyla işlem yapıyor.