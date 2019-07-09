Lucas Moura Spurs At Sezon öncesi İçin Dönüyor
1 saat önce
Spurs sezon öncesi eğitimin başlangıcında Lucas Moura'yı izleyin. Spurs oyuncuları 2019-20 sezonuna hazırlanırken Moura sert bahçelere koyar.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:05
Spurs sezon öncesi eğitimin başlangıcında Lucas Moura
'yı izleyin. Spurs oyuncuları 2019-20 sezonuna hazırlanırken Moura sert bahçelere koyar.
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