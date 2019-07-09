Son Dakika Haberleri: Lucas Moura Spurs At Sezon öncesi İçin Dönüyor
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Lucas Moura Spurs At Sezon öncesi İçin Dönüyor

1 saat önce

Spurs sezon öncesi eğitimin başlangıcında Lucas Moura'yı izleyin. Spurs oyuncuları 2019-20 sezonuna hazırlanırken Moura sert bahçelere koyar.

Lucas Moura, Spor
Spurs sezon öncesi eğitimin başlangıcında Lucas Moura'yı izleyin. Spurs oyuncuları 2019-20 sezonuna hazırlanırken Moura sert bahçelere koyar.
Lucas Moura Spurs At Sezon öncesi İçin Dönüyor
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:05 
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