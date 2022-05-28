Lüks aracını çalışır vaziyette bıraktı, döndüğünde çantasını bulamadı - Son Dakika
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Lüks aracını çalışır vaziyette bıraktı, döndüğünde çantasını bulamadı

28.05.2022 09:16
Lüks aracını çalışır vaziyette bıraktı, döndüğünde çantasını bulamadı

Lüks aracını çalışır vaziyette bıraktı, döndüğünde çantasını bulamadı Esenyurt'ta hırsızlar lüks aracın içinden 200 bin TL değerinde eşya bulunan çantayı çaldı Yurt dışından gelen misafirini Esenyurt'ta bulunan bir otele götüren yabancı uyruklu Seda Kasumova aracını kilitlemeden içeri...

Lüks aracını çalışır vaziyette bıraktı, döndüğünde çantasını bulamadı

Esenyurt'ta hırsızlar lüks aracın içinden 200 bin TL değerinde eşya bulunan çantayı çaldı

İSTANBUL - Yurt dışından gelen misafirini Esenyurt'ta bulunan bir otele götüren yabancı uyruklu Seda Kasumova aracını kilitlemeden içeri girince çantası çalındı. Yaklaşık değeri 200 bin TL'yi bulan küpe, yüzük ve nakit parayı aldıktan sonra çantayı sokağa atan hırsız kayıplara karışırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, 21 Mayıs 05.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Yurt dışından misafiri gelen yabancı uyruklu Seda Kasumova, Esenyurt'ta daha önceden rezervasyon yaptığı otele geldi. Park ettiği lüks aracını kilitlemeden otele giren Kasumova, misafirinin işlemleri hallettikten sonra evine döndü. Çantasının olmadığı fark etmesi üzerine tekrardan otele dönen genç kadın, aldığı bir telefonla şaşkınlık geçirdi. Bir vatandaşın, "Çantanızı buldum, nasıl size getirebilirim" demesi üzerine soyulduğunu anlayan Kasumova, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerindeki incelemelerin ardından polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık değeri 200 bin TL'yi bulan küpe, yüzük ve nakit parayı çalarak kayıplara karışan hırsızın o anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan Seda Kasumova, "21 Mayıs sabahı yurt dışından bir arkadaşım geldi. Daha önceden bir otelden rezervasyon yapmıştık. Kardeşim, misafirim ve ben içeri girdik. Misafirim ile birlikte eşyaları otele götürürken arabayı açık bırakmışım. O sırada da bu olay başımıza geldi. Çantamda 3 dolarlık bir yüzüğüm, 8 bin dolarlık bir küpem ve bir miktar nakit param vardı. Tabi ben ilk etapta anlamadım ve eve gittim. Sonra fark ettim çantamın olmadığını. Geri otele dönerken telefonum çaldı. Bana 'Sizin çantanızı buldum, nasıl geri verebilirim' dedi. Ben o zaman anladım çantamın çalındığını. İçerisinde yaklaşık değeri 200 bin TL'yi bulan küpe, yüzük ve nakit para vardı. Hırsız onları almış ve çantamı atmış. İçinde sadece kimliğim, pasaportum ve para etmeyecek eşyalarım kalmıştı. Ben Türkiye'yi çok seviyorum, Türk halkını çok seviyorum. Ben çok üzgünüm burada başıma böyle bir şey geldiği için" dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lüks aracını çalışır vaziyette bıraktı, döndüğünde çantasını bulamadı - Son Dakika


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