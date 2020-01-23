Lüleburgaz Belediyesinde TİS imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lüleburgaz Belediyesinde TİS imzalandı - Son Dakika

Lüleburgaz Belediyesinde TİS imzalandı

6 saat önce

Lüleburgaz Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Lüleburgaz Belediyesinde TİS imzalandı, System.String[]

Lüleburgaz Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.


Belediyede çalışan 85 işçiyi kapsayan TİS için belediye şantiyesinde imza töreni düzenlendi.


Belediye Başkan Yardımcısı Erol Özgür, yeni toplu iş sözleşmesinin çalışanlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Personelin daha iyi şartlarda çalışabilmesi için çaba harcadıklarını belirten Özgür, "Hizmet kalitemizi, çalışma şartlarını daha iyi noktalara taşımak için hep birlikte, bilimin ve teknolojinin imkanlarını da kullanarak kendimizi geliştirmeliyiz. Bunun yanında belediye gelirlerini artırmak için de farklı yöntemler geliştirmeliyiz." diye konuştu.

Genel İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen, sözleşmenin imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye işçilerinin de katıldığı törende daha sonra taraflarca toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:24 Kaynak: AA
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