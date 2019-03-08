Lüleburgaz'da Kadınlar Günü Kutlamaları
1 saat önce
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ellerinde döviz ve pankartlarla bir araya gelen kadınlar davul ve zurnalar eşliğinde bir dizi etkinlikler gerçekleştirdi.
Kırklareli
'nin Lüleburgaz
ilçesinde 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü
etkinlikleri kapsamında ellerinde döviz ve pankartlarla bir araya gelen kadınlar davul ve zurnalar eşliğinde bir dizi etkinlikler gerçekleştirdi.
Lüleburgaz'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi. İlk olarak Lüleburgaz Belediye binası önünde toplanan kadınlara Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli gül dağıttı. Kadınlar daha sonra Zübeyde Hanım
Parkı'nda bulunan Zübeyde Hanım Büstü'ne çiçeklerle donattı, ardından Yeni Tören Alanı'nda bulunan Atatürk
Heykeli'ne çelenk bıraktı. Kadınlar daha sonra kortej halinde ve davullar, zurnalar eşliğinde Kongre Meydanı'na yürüdü.
Erkekler de yürüdü
Kadınların İstanbul Caddesi
üzerinden Kongre Meydanı'na yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Kadınlar, müzisyenlerin çaldığı şarkılara eşlik ederken, kadınlarla birlikte erkeklerin de yürüyüşe katıldığı görüldü. - KIRKLARELİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:24 Kaynak: İHA
Gazeteci Abdurrahman Dilipak'tan Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Ahlaksız Sözler
Tokat Belediyesi Önünde Kadınların Yollarına Kırmızı Halı Serildi
İmamoğlu'ndan Kadınlara Özel Seçim Vaadi: 8 Mart Tatil Günü Olacak, Çalışmayacaklar
Muz Kabuğundan Enerji Üretti, Yılın Kadını Oldu