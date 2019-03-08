Son Dakika Haberleri: Lüleburgaz'da Kadınlar Günü Kutlamaları

Lüleburgaz'da Kadınlar Günü Kutlamaları

1 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ellerinde döviz ve pankartlarla bir araya gelen kadınlar davul ve zurnalar eşliğinde bir dizi etkinlikler gerçekleştirdi.

Lüleburgaz'da Kadınlar Günü Kutlamaları, System.String[]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ellerinde döviz ve pankartlarla bir araya gelen kadınlar davul ve zurnalar eşliğinde bir dizi etkinlikler gerçekleştirdi.

Lüleburgaz'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi. İlk olarak Lüleburgaz Belediye binası önünde toplanan kadınlara Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli gül dağıttı. Kadınlar daha sonra Zübeyde Hanım Parkı'nda bulunan Zübeyde Hanım Büstü'ne çiçeklerle donattı, ardından Yeni Tören Alanı'nda bulunan Atatürk Heykeli'ne çelenk bıraktı. Kadınlar daha sonra kortej halinde ve davullar, zurnalar eşliğinde Kongre Meydanı'na yürüdü.

Erkekler de yürüdü

Kadınların İstanbul Caddesi üzerinden Kongre Meydanı'na yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Kadınlar, müzisyenlerin çaldığı şarkılara eşlik ederken, kadınlarla birlikte erkeklerin de yürüyüşe katıldığı görüldü. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:24 Kaynak: İHA

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