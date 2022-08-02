Kırklareli'nde "Amatör Balık Tutma Yarışması" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde "Amatör Balık Tutma Yarışması" düzenlendi

02.08.2022 09:34
Kırklareli'nde "Amatör Balık Tutma Yarışması" düzenlendi

Lüleburgaz ilçesinde "Amatör Balık Tutma Yarışması" düzenlendi.

Lüleburgaz ilçesinde "Amatör Balık Tutma Yarışması" düzenlendi.

Lüleburgaz Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince Tatarköy göletinde "Oltanı kap gel" sloganıyla gerçekleştirilen yarışmaya, yaklaşık 30 amatör balıkçı katıldı.

Yarışmayı Kaymakam Salih Yüce, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Erkan Alkan, Kızılay Kırklareli Şubesi Başkanı Volkan Göç, Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç de takip etti.

Yarışmada 60 dakikada 28 kilogram balık tutan Özcan Dinç, birinci oldu.

Alkan, yarışmaya katılımdan memnun olduklarını belirterek organizasyonu geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde 88 kaçak göçmen yakalandı Kırklareli'nde 88 kaçak göçmen yakalandı Kırklareli'nde 88 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 88 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA

Lüleburgaz Kaymakamlığı, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 'Amatör Balık Tutma Yarışması' düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:26 Kendisine burun estetiği yapan adam aşırı kan kaybı sonucu yoğun bakıma kaldırıldı
09:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'nın ünlü modele attığı mesaj ifşa oldu
09:13 ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, sıkı güvenlik önlemleri altında Malezya'ya geldi
09:18 Sesini duyurmaya çalışan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, öldürülmesinin planlandığını belirtti
09:12 ABD'nin dünyayı domino eden arama motoru Google'dan yeni karar
09:10 Esra ve Emel kardeşlerin sır ölümü! Cesetleri çürümek üzereyken teşhis edildi
09:05 ABD'nin Kentucky eyaletindeki doğal felakette bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 37'ye ulaştı
09:03 Galatasaray aradığı orta sahayı Arsenal'de buldu! Torreira için anlaşma sağlandı
08:30 Garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın'a tepkiler çığ gibi büyüyor
08:25 Takım arkadaşının atılmasına sinirlendi! Kadın hakeme saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 09:34:43. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde "Amatör Balık Tutma Yarışması" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement