Kırklareli'nden kısa kısa

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Babaeski ilçesinin Çiğdemli, Katranca, Nadırlı köyleri, Pehlivanköy ilçesinin Kazımdirik, Ergene, Kurtuluş mahalleleri ile ilçeye bağlı Akarca, Doğanca , Hıdırca, İmam Pazarı, Kumköy , Kuştepe, Yeşilpınar, Yeşilova köylerine 1 Eylül Perşembe günü bir süre enerji verilmeyecek.

Turnuvada ikinci ve üçüncü olan takımlara da kupaları verildi.

Kaynak: AA

Hüseyin Deniz, Kırklareli, Lüleburgaz, Futbol, Güncel, Son Dakika

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