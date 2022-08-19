Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

19.08.2022 14:14
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesine bir ağılın çatısı çöktü.

Lüleburgaz ilçesine bir ağılın çatısı çöktü.

Alınan bilgiye göre, Tatarköy'de Nurettin Yavuz'a ait ağılın bir bölümü henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Ağılın çöktüğü sırada içeride hayvan bulunmadığı öğrenildi.

Lüleburgaz itfaiye ekipleri çöken ağılın enkazında inceleme yaptı.

Futbol Tarihi Sergisi açıldı

Lüleburgaz ilçesinde Futbol Tarihi Sergisi açıldı.

Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde gerçekleştirilen açılış törenine Belediye Başkanı Murat Gerenli, yerel araştırmacı ve tarih öğretmeni Ali Arslan, futbolcular ve vatandaşlar katıldı.

Açılan serginin Lüleburgaz'da bir ilk olduğunu belirten Gerenli, "Bence Lüleburgaz'ın tarihinde bir dönüm noktası yaşandı. Emin olun tarih bunu yazacaktır. Bir kentte gerçekten yıldızlar yetişecekse ve onlar bizim yıldızlarımız olacaksa geçmişi çok iyi bilmek zorundalar. Hep birlikte umarım daha güzel işlere imza atacağız." diye konuştu.

Akademide oluşturulan sergi alanında açılan sergide önceki dönemlere ait dokümanlar, Lüleburgazspor ve milli takım forması giyen isimlere ait formalar ile kupaları yer alıyor.

Sergi haftanın 7 günü açık olacak.

YORUMLAR
500
ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLDE KİLİTLİ KALDI HAVA ALMAKTA ZORLANIRKEN SİGARA İÇTİ ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLDE KİLİTLİ KALDI HAVA ALMAKTA ZORLANIRKEN SİGARA İÇTİ Şişli'de otomobilde kilitli kaldı: Hava almakta zorlanırken sigara içti Şişli'de otomobilde kilitli kaldı: Hava almakta zorlanırken sigara içti
Kaynak: AA

Lüleburgaz, İtfaiye, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi zirvede gergin anlar! Tercümanına kızan Zelenski İngilizce konuşmaya başladı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'dan çağrı yapmıştı! Rusya'dan skandal yanıt
13:57 Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devine gitti
13:43 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor
13:30 2 yaşındaki bebeğini bıçaklayarak öldürdü: İçimde biri var, kızımın hayatına sebep oldu
13:26 MasterChef Türkiye stüdyosunda gergin anlar! Hırslı yarışmacı Fatma Nur, Dilan'ın sözleri sonrası bayıldı
13:19 Trabzonspor'un Umut Bozok için Lorient'e yaptığı teklif belli oldu
12:55 Balkondan girdiği evde eşi ile kayınpederini katleden cani damat: Boşanma davası açtığı için öldürdüm
12:25 Mersin'de zabıta ekipleri, Afgan kaçağı zabıta kıyafetleriyle yakaladı
12:13 Uyuyan pilotlar paniğe neden oldu! Alarm sesleri pilotları kendine getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 15:07:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement