Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesine bir ağılın çatısı çöktü.

Alınan bilgiye göre, Tatarköy'de Nurettin Yavuz'a ait ağılın bir bölümü henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Ağılın çöktüğü sırada içeride hayvan bulunmadığı öğrenildi.

Lüleburgaz itfaiye ekipleri çöken ağılın enkazında inceleme yaptı.

Futbol Tarihi Sergisi açıldı

Lüleburgaz ilçesinde Futbol Tarihi Sergisi açıldı.

Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde gerçekleştirilen açılış törenine Belediye Başkanı Murat Gerenli, yerel araştırmacı ve tarih öğretmeni Ali Arslan, futbolcular ve vatandaşlar katıldı.

Açılan serginin Lüleburgaz'da bir ilk olduğunu belirten Gerenli, "Bence Lüleburgaz'ın tarihinde bir dönüm noktası yaşandı. Emin olun tarih bunu yazacaktır. Bir kentte gerçekten yıldızlar yetişecekse ve onlar bizim yıldızlarımız olacaksa geçmişi çok iyi bilmek zorundalar. Hep birlikte umarım daha güzel işlere imza atacağız." diye konuştu.

Akademide oluşturulan sergi alanında açılan sergide önceki dönemlere ait dokümanlar, Lüleburgazspor ve milli takım forması giyen isimlere ait formalar ile kupaları yer alıyor.

Sergi haftanın 7 günü açık olacak.