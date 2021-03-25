Luna Rossa Takımı'nın imzaladığı F1 lastiği açık artırmada! - Son Dakika

CARMEDYA.COM – Luna Rossa Prada Pirelli yelken takımının tüm üyeleri tarafından imzalanan, yanında İtalyan bayrağının yer aldığı özel bir Pirelli Formula 1 lastiği online müzayede platformu 32auctions.com'da açık artırmaya çıkarıldı.

Sessiz müzayede şeklinde gerçekleşecek ve www.32auctions.com/AIPFoundation adresinden erişilebilecek açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı AIP Vakfı'na bağışlanacak. Bir sivil toplum kuruluşu olan AIP Vakfı, Güneydoğu Asya'daki gibi düşük ve orta gelirli ülkelerde yıllardır özellikle yayalar, bisikletliler ve motosikletliler için yol güvenliği projelerinin uygulanmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Greig Craft tarafından 1999 yılında kurulan AIP Vakfı, 22 yıllık deneyimiyle halihazırda Vietnam, Kamboçya, Tayland, Myanmar, Filipinler, Hindistan ve Çin'de faaliyette bulunuyor. Vakıf projelerinde eğitim, yol güvenliği (özellikle okullarda) ve engelli işçilerin katılımıyla yerel halk için güvenli ve düşük maliyetli kask üretimi gibi konulara odaklanıyor.

AIP Vakfı, FIA'nın yanı sıra Birleşmiş Milletler Karayolu Güvenliği İş birliği, Çocuk Sağlığı Girişimi (Child Health Initiative), Dünyada Güvenli Çocuklar (Safe Kids Worldwide) ve Karayolu Güvenliği STK Küresel İttifakı (Global Alliance of NGOs for Road Safety) gibi kuruluşlarla aktif iş birliği içinde çalışıyor.

Takım direktörü ve kaptan Max Sirena liderliğindeki Luna Rossa Prada Pirelli Yelken Takımı, PRADA'nın sponsoru olduğu 36. America's Cup yarışında Yeni Zelanda'da mücadele etti ve PRADA Kupasını kazandı. Dünyanın en eski spor organizasyonu olan America's Cup, aynı zamanda en değerli yelkencilik kupası olarak kabul görüyor.