Son Dakika Haberleri: Lyon'daki patlamada yaralı sayısı 13'e yükseldi

Lyon'daki patlamada yaralı sayısı 13'e yükseldi

3 saat önce

Fransa'nın Lyon kentinin ünlü Bellecour Meydanı'nda patlayan paketin şüphelisinin halen arandığı ve yaralı sayısının 13'e çıktığı öğrenildi.

Lyon'daki patlamada yaralı sayısı 13'e yükseldi, System.String[]
Fransa'nın Lyon kentinin ünlü Bellecour Meydanı'nda patlayan paketin şüphelisinin halen arandığı ve yaralı sayısının 13'e çıktığı öğrenildi. Cuma akşamı gerçekleşen patlamanın şüphelisi araştıran yetkililer görgü tanıklarına yardım çağrısında bulundu. Fransa'nın Lyon kentinin ünlü Bellecour Meydanı'nda Cuma akşamı gerçekleşen patlamada yaralı sayısı 13'e yükseldi. Patlayan paketin şüphelisinin belediye kameralarındaki fotoğrafını yayınlayan güvenlik güçleri görgü tanıklarına yardım çağrısında bulundu. Bisikletli ve 30'lu yaşlarda olduğu öğrenilen şüphelinin kimliği ve saldırı sebebi hakkında henüz bilgi bulunamamışken her türlü terör ihtimalinin de araştırıldığı bildirildi. Japonya seyahatinden dönen Lyon Belediye Başkanı ve eski İçişleri Bakanı olan Gerard Collomb, "Lyon sakin bir şehirdir, olaydan ötürü çok şaşırdım ve üzüldüm" açıklamasını yaptı. Öte yandan yaralananlar arasında ağır yaralanan kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
(Özlem Kaplan/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:50 Kaynak: İHA
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