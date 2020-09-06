M60T ve Leopard 2A4 tanklarının geliştirilme aşamalarını İsmail Demir paylaştı - Son Dakika

- M60T ve Leopard 2A4 tanklarının geliştirilme aşamalarını İsmail Demir paylaştı

ANKARA - Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından M60T ve Leopard 2A4 tanklarının geliştirilme ve yeni teknolojilerle birleştirilme çalışmalarını içeren görüntüleri paylaştı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki M60T ve Leopard 2A4 ana muharebe tanklarının geliştirilme ve günün koşullarına uygun teknolojilerle birleştirilmesi çalışmalarına ilişkin Savunma Sanayi Başkanı Demir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda tankların geliştirilme aşamaları, yeni sistemlerin eklenmesi ve kabiliyetlerinin artırılmasına dair anlar bulunuyor. Demir, Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma ise, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki #M60T ve #Leopard 2A4 ana muharebe tanklarımızın günümüzün modern muharebe koşullarına uygun olarak yeteneklerini artırma çalışmalarımız sürüyor"notunu da düştü.