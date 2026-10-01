Mabel Matiz hakkında iddianame hazırlandı! Hapsi isteniyor

Kamuoyunda "Mabel Matiz" olarak bilinen Fatih Karaca'nın 10 Ağustos 2026'da yayımlanan "Ha Leylim" şarkısının klibine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, re'sen başlatılan soruşturmayı tamamlayarak Matiz'in hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Matiz'e, Türk Ceza Kanunu'nun "Genel Ahlaka Karşı Suçlar" başlığı altındaki 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu yöneltildi. Savcılık, klipteki görüntülerin bu madde kapsamında kaldığını değerlendirerek Matiz'in 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İDDİANAMENİN ODAĞINDA KLİBİN SON BÖLÜMÜ VAR

İddianamede suçlama özellikle klibin 3 dakika 51. saniyesinden sonraki bölüme dayandırıldı. Savcılığın anlatımına göre bu bölümde açık bir alanda çok sayıda kişinin oturduğu bir sahne yer alıyor. Damat karakterini canlandıran bir erkek ile sarı saçlı, sarı takım elbiseli başka bir erkek görüntüye giriyor. Erkeklerden biri ceketini çıkarıyor ve ikisi karşılıklı dans etmeye başlıyor. Savcılık, dansta kol ve kalça hareketlerinin belirgin şekilde kullanıldığını ve tekrarlandığını ileri sürdü.