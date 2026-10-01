Mabel Matiz hakkında iddianame hazırlandı! Hapsi isteniyor - Son Dakika
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Mabel Matiz hakkında iddianame hazırlandı! Hapsi isteniyor

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Mabel Matiz hakkında iddianame hazırlandı! Hapsi isteniyor
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Şarkıcı Mabel Matiz'in "Ha Leylim" klibine yönelik soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, klipte iki erkeğin karşılıklı dans ettiği sahne gerekçe gösterilerek "müstehcenlik" suçlamasıyla Matiz'in 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi.

Kamuoyunda "Mabel Matiz" olarak bilinen  Fatih Karaca'nın 10 Ağustos 2026'da yayımlanan "Ha Leylim" şarkısının klibine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, re'sen başlatılan soruşturmayı tamamlayarak Matiz'in hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Matiz'e, Türk Ceza Kanunu'nun "Genel Ahlaka Karşı Suçlar" başlığı altındaki 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu yöneltildi. Savcılık, klipteki görüntülerin bu madde kapsamında kaldığını değerlendirerek Matiz'in 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İDDİANAMENİN ODAĞINDA KLİBİN SON BÖLÜMÜ VAR

İddianamede suçlama özellikle klibin 3 dakika 51. saniyesinden sonraki bölüme dayandırıldı. Savcılığın anlatımına göre bu bölümde açık bir alanda çok sayıda kişinin oturduğu bir sahne yer alıyor. Damat karakterini canlandıran bir erkek ile sarı saçlı, sarı takım elbiseli başka bir erkek görüntüye giriyor. Erkeklerden biri ceketini çıkarıyor ve ikisi karşılıklı dans etmeye başlıyor. Savcılık, dansta kol ve kalça hareketlerinin belirgin şekilde kullanıldığını ve tekrarlandığını ileri sürdü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkının yayımlanmasından 3 gün sonra, 13 Ağustos 2026'da re'sen soruşturma başlattı. Başsavcılık açıklamasında, şarkının sözleriyle birlikte klibin görselinin TCK'nın 226. maddesindeki müstehcenlik suçu kapsamında kaldığının değerlendirildiği belirtildi.

YOUTUBE'DAKİ KLİBE ERİŞİM ENGELİ

Soruşturmanın ardından şarkının YouTube'da yayımlanan resmi klibine erişim engeli getirildi. İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), kararı 14 Ağustos'ta duyurdu.

"İKİ İNSANIN BİRBİRİNE BAKMASI SUÇ DEĞİLDİR"

Mabel Matiz, 21 Ağustos'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifade verdi. Matiz, şarkıyı yaklaşık 2 yıl önce yazdığını, şarkıda aşkı anlatmak istediğini söyledi. Klibin kurgusunu yönetmen Sinan Tuncay ile birlikte hazırladıklarını ve Trakya düğünlerini canlandırmak istediklerini anlattı. Matiz ifadesinde şunları söyledi:

"Klipte müstehcenliğe ilişkin herhangi bir sahne, görüntü, gönderme bulunmamaktadır. İki insanın birbirine bakması, karşılıklı dans etmeleri suç değildir. Kimliğim üzerinden suç içerikli anlamlar çıkarılmasını kabul etmiyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

Matiz, aynı eser başka bir sanatçıya ait olsaydı soruşturma açılıp açılmayacağını da sorguladı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

İfadesinin ardından savcılık, Matiz'i yurt dışına çıkış yasağı talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik talebi kabul etti ve Matiz işlemlerin ardından adliyeden ayrıldı.

"PERPERİŞAN" DAVASINDA BERAAT ETMİŞTİ

Mabel Matiz daha önce de "Perperişan" şarkısı nedeniyle müstehcenlik suçlamasıyla yargılanmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın başvurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada şarkıya erişim engeli getirilmiş, davada 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi, "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle Matiz'in beraatine karar vermişti.

İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıMabel MatizFatihSon Dakika

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