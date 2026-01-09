Mabel Matiz İlk Duruşmasını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Mabel Matiz İlk Duruşmasını Gerçekleştirdi

09.01.2026 11:50
Mabel Matiz, 'Perperişan' şarkısındaki müstehcenlik iddialarıyla hakim karşısına çıktı, duruşma ertelendi.

'Perperişan' şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemeler yer aldığı ve eserin dijital platformlarda yaş sınırı olmaksızın dağıtıldığı iddiasıyla sanatçı Mabel Matiz ilk kez hakim karşısına çıktı. Matiz duruşmadaki savunmasında, "Söz konusu parçada yer alan sözler kesinlikle müstehcen içerikli bir amaç taşımamaktadır. Şarkıda öyle bir niyet ve anlam yoktur. Ben bu konularda oldukça hassasım, sanatçı duruşum ortadadır. Niyetimin bu olmadığını vicdanım rahat bir şekilde söyleyebilirim. Ben değil de arabesk bir sanatçı söyleseydi bu şarkıyı böyle olur muydu bilmiyorum. Söz konusu parça herkese hitap etmekte olup herkes tarafından da söylenebilir niteliktedir" dedi. Duruşma 27 Mart'a ertelendi.

'Perperişan' adlı şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemeler yer aldığı ve eserin dijital platformlarda yaş sınırı olmaksızın dağıtıldığı iddiasıyla 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanatçı Mabel Matiz mahlaslı Fatih Karacan, bugün ilk kez İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuksuz sanık Matiz ve avukatları katıldı.

'BEN BUNKONULARDA OLDUKÇA HASSASIM, DURUŞUM BELLİDİR'

Duruşmada savunma yapan Mabel Matiz, "Söz konusu şarkımı yaklaşık 1 buçuk yıl önce yazdım. Şarkıyı bahse konu sosyal medya hesaplarımdan herkese açık bir şekilde paylaştım. Söz konusu parçada yer alan sözler kesinlikle müstehcen içerikli bir amaç taşımamaktadır. Halk müziğinden esinlenerek Fransız bir grup için yazdığım bir parçadır. Parçadaki 'cici bebe toy' Ankara ağzıyla söylenen ifadelerdir. Şarkıda öyle bir niyet ve anlam yoktur. Ben bu konularda oldukça hassasım, sanatçı duruşum ortadadır. Niyetimin bu olmadığını vicdanım rahat bir şekilde söyleyebilirim. Ruhen 'toy', ham bir bireyi ifade etmektedir. 'Sal kuşu hanesine' yine haber göndermek amacıyla yazılmış bir sözdür. Şarkım da 'gözü kara' bir aşkın ihtişamının ifadeleridir. Bugün baktığınızda ben değil de arabesk bir sanatçı söyleseydi bu şarkıyı böyle olur muydu bilmiyorum. Söz konusu parça herkese hitap etmekte olup herkes tarafından da söylenebilir niteliktedir. Bu nedenle bu şarkıyı bir erkeğin bir kadına hitap ettiği ya da erkeğin erkeğe hitap ettiğini söylemek mümkün değildir. Şarkılarımı herkes, herkes için söyleyebilir. Söz konusu parça sosyal medya hesaplarında herkese açık bir şekilde paylaşıldıktan sonra, soruşturma aşamasında olduğumuz için tarafımızca gerekli hassasiyetler gösterilerek kaldırılmıştır. Ancak etki alanım sınırlı olduğu için diğer sosyal medya hesaplarında paylaşılması benim dışımdadır. Davamız devam ettiği için konserlerimde de söylememeye karar verdim. Benim birçok Türk halk müziği eserini, gerekli hassasiyeti göstererek çocukların etkilenmemesi adına değiştirerek söylediğim olmuştur" dedi.

Savcılık mütalaasında; suçtan zarar görme ihtimaline binaen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ihbarda bulunulmasına, suça konu müstehcenlik iddiası taşıyan, sanık tarafından paylaşılan şarkı ve sözlerinin müstehcen olup olmadığının tespitine ve küçüklerin maneviyatı ile gelişimleri üzerinde muzır etki yapıp yapmadığının belirlenmesi amacıyla Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan rapor alınmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, dosyayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ihbar etti. Duruşma 27 Mart 2026 tarihine ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Hazırlanan iddianamede, 'Perperişan' isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ya da ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu ve cinsel birleşmeye yönelik herkes tarafından kolayca anlaşılabilecek şekilde betimlemeler yapıldığı belirtildi. Şarkının, şüpheli Mabel Matiz'in rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada ve dijital platformlarda umuma açık bir şekilde yayınlandığı, yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının uygulanmadığı vurgulandı. Şarkının bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtilen iddianamede, çocukların erişebileceği platformlarda yayınlanmış olmasının, şüpheli Mabel Matiz'in üzerine atılı suçun nitelikli haline sebebiyet verdiğine kanaat getirildi. Mabel Matiz'in ifadesinde, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyip, şarkıda geçen 'Diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine' sözünü sevdiği kişinin evine haber yollamak anlamında kullandığını söylediği vurgulanan iddianamede; şarkının tamamına ve özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında, şüphelinin savunmasını karşılamadığı belirtildi. 'Mabel Matiz' mahlaslı Fatih Karaca'nın, 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: DHA

Mabel Matiz, Güncel

