Hollandalı oyuncu, mağlubiyetin ardından destekleyen taraftara teşekkür etti. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Babel'e tepki gösterdi.
Araba içinde çekilen fotoğrafını yayınlayan Babel, "Son dakikalarda maçı kaybetmek daha çok acıtıyor. Bu maçtan ders çıkarmalıyız. Bugün beni kişisel olarak destekleyen taraftara teşekkür ederim" mesajını paylaştı. Ancak sosyal medyada da tepki gösterenlerin sayısı yine fazlaydı. Babel'in bu hareketi daha da kızdırdı.
34 yaşındaki futbolcunun saha dışındaki yaşantısı ve pek sık sosyal medyayla ilgilenmesi, en çok eleştirildiği konulardan biri. Hollandalı futbolcu ile taraftarın yıldızı bir süredir pek barışmıyor.
Son Dakika › Spor › Maç boyunca ıslıklanan Ryan Babel, sosyal medyada kendisine destekte bulunanlara teşekkür etti - Son Dakika Spor