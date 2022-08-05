ABD'de muhafazakarlara seslenen Macaristan Başbakanı büyük alkış aldı - Son Dakika
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ABD'de muhafazakarlara seslenen Macaristan Başbakanı büyük alkış aldı

05.08.2022 13:39
ABD'de muhafazakarlara seslenen Macaristan Başbakanı büyük alkış aldı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD'nin Teksas eyaletinde Amerikalı muhafazakarlara hitap etti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD'nin Teksas eyaletinde Amerikalı muhafazakarlara hitap etti.

BBC'nin haberine göre, Muhafazakar Siyasi Eylem Konferası'nda (CPAC) konuşma yapan Orban, eski ABD Başkanı Barack Obama, iş insanı George Soros ve "küreselcileri" eleştirdi.

Orban, büyük alkış alan konuşmasında, "Batı, bir medeniyetler çatışmasına kilitlenmiş durumda. Washington ve Brüksel'deki kurumları geri almalı ve birliklerimizin hareketini koordine etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Macaristan Başbakanı, ABD'de 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerine açıkça atıfta bulunarak, kendisini dinleyen kalabalığa "Hazırlanmak için iki yılınız var." dedi.

Orban, Macaristan anayasasından alıntı yaparak ailenin, sadece bir erkek ile bir kadın tarafından kurulabileceğini söylemesi de ayakta alkışlandı.

Viktor Orban ayrıca Hıristiyan bir politikacının ırkçı olamayacağını savunarak kendisinin ırkçı olduğunu düşünenleri "ahmaklar" diye nitelendirdi.

Orban, ABD'de salı günü eski ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti.

Macaristan Başbakanı Orban, geçen ay Romanya'da katıldığı etkinlikte, göçmen karşıtı ifadeler kullanmış ve karma ırk olmayacaklarını belirtmişti.

Orban, 2050'ye kadar Avrupa'nın büyük şehirlerinde Avrupa kökenli olmayan kişilerin çoğunlukta olacağını savunarak, Macarların karma ırk olmak istemediğini ve gelecek nesillerin, sürekli Avrupa'ya doğru ilerleyen İslam medeniyetinin genişlemesini sadece güneyde değil batı sınırında da durdurulması konusunda hazırlanması gerektiğini ileri sürmüştü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de muhafazakarlara seslenen Macaristan Başbakanı büyük alkış aldı - Son Dakika

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