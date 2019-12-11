Macaristan'da aşırı sağcı grup yöneticisine müebbet hapis - Son Dakika
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Macaristan'da aşırı sağcı grup yöneticisine müebbet hapis

6 saat önce

Macaristan'da bir polisi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı Macar Ulusal Cephe'nin yöneticilerinden Istvan Györkös, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Macaristan'da aşırı sağcı grup yöneticisine müebbet hapis, System.String[]

Macaristan'da bir polisi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı Macar Ulusal Cephe'nin yöneticilerinden Istvan Györkös, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, Györ kentinde görülen davada, 26 Ekim 2016'da ev araması yapmak için gelen polislere ateş açan ve bir polisi öldüren Györkös hakkında karar verildi.

Györkös, görevini yerine getiren kamu görevlisini öldürmek ve yasa dışı silah bulundurmak suçlarından müebbet hapse mahkum edildi.

Polislerin, yasa dışı silah bulundurma şüphesiyle evde resmi izin kapsamında arama yapmak istediği ancak Györkös'ün, avukatı gelinceye kadar buna müsade etmeyeceğini söylediği aktarıldı. Polislerin içeriye girmeye çalıştığı sırada sanığın, silahıyla 3 defa ateş ettiği ve bir polisi başından vurarak öldürdüğü kaydedildi.

Györkös ise savunmasında, polisi kendisinin değil başka birinin vurduğunu, olay yerinde bulunan herkesin araştırılması gerektiğini söyledi.

Macaristan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 08:54 Kaynak: AA
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