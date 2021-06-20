Macaristan'da Atilla Szalai, Fransa maçında sergilediği performansla gündeme oturdu

EURO 2020 F Grubu'nda Macaristan ile Fransa Budapeşte'de karşı karşıya geldi. 1-1 sona eren karşılaşmada Atilla Szalai'nin hayranlık uyandıran performansı sosyal medyaya da damga vurdu.

BONSERVİS BEDELİNİ YÜKSELTTİ

Atilla Szalai, Fransa'nın hücum hattı karşısında yaptığı başarılı müdahalelerle alkış topladı. Macar savunmacı için sosyal medyadada futbolseverler övgü dolu paylaşım yaparken, Fenerbahçeli taraftarlar da yıldız futbolcunun bu performansıyla bonservis değerini yükselttiğini söyledi.