Son Dakika Haberleri: Macaristan'da Dört veya Daha Fazla Çocuğu Olan Anneler Vergiden Muaf Tutulacak
BBC

Macaristan'da Dört veya Daha Fazla Çocuğu Olan Anneler Vergiden Muaf Tutulacak

58 dakika önce

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, dört ya da daha fazla çocuğu olan annelerin ömür boyu gelir vergisinden muaf tutulacağını açıkladı.

Macaristan'da Dört veya Daha Fazla Çocuğu Olan Anneler Vergiden Muaf Tutulacak, System.String[]
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, dört ya da daha fazla çocuğu olan annelerin ömür boyu gelir vergisinden muaf tutulacağını açıkladı.

Macaristan'da doğan çocukların sayısını artırmak için bu adımı attıklarını açıklayan Orban, böylece ülkesinin geleceğinin göçmenlere bağımlı kalmayacağını belirtti.

Açıklanan diğer adımlar arasında üç çocuğu olduğu anda kesilmek üzere genç çiftlere faizsiz 36 bin dolar değerinde kredi sağlanması yer alıyor.

Orban, Batı'da doğum oranının düşmesine yönelik umudun göçe bağlandığını ancak Macaristan'da durumun böyle olmayacağını vurguladı:

"Düşen her çocuk sayısı için yerine birinin geldiği ve böylece rakamların iyi olacağı belirtiliyor. Ancak Macar halkı farklı düşünüyor. Bizim rakamlara ihtiyacımız yok, bizim Macar çocuklara ihtiyacımız var."

Orban'ın ulusa sesleniş konuşmasını gerçekleştirdiği sırada ülkenin başkenti Budapeşte'de yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla hükümetine karşı protesto gösterileri düzenlendi.




Doğurganlık hızı düşük, nüfus azalıyor

Macar liderin konuşmasına en büyük alkış, doğum oranını yükseltmek için açıkladığı yedi maddelik planı sırasında geldi.

Hükümetinin planları arasında ayrıca önümüzdeki üç yıl içinde 21 bin kreşin açılması, ülkenin sağlık sistemi için ekstra 2,5 milyar dolar harcanması, konut yardımlarının verilmesi ve yedi koltuklu araba alanlara devlet yardımının sağlanması yer alıyor.

Macaristan'ın nüfusu her yıl 32 bin kişi azalıyor.

Bir kadının hayatı boyunca doğurduğu çocuk sayısını hesaplayan doğurganlık oranının ortalaması Avrupa Birliği'nde 1,58 iken bu rakam Macaristan'da 1,45.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 05:54 

Viktor Orban, Macaristan, Dünya
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