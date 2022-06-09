Macaristan'da Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ilan edilen "acil durum" uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Macaristan'da Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ilan edilen "acil durum" uzatıldı

09.06.2022 11:13
Macaristan'da Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ilan edilen "acil durum" uzatıldı

Macaristan'da, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 24 Mayıs'ta ilan edilen acil durum uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatılmasına karar verildi.

Macaristan'da, Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle 24 Mayıs'ta ilan edilen acil durum uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatılmasına karar verildi.

Adalet Bakanı Judit Varga tarafından Ulusal Meclise sunulan ve hükümete, kanun hükmünde kararname çıkarabilme ve bazı kanunların uygulanmasını askıya alma yetkisi tanıyan acil durum uygulaması, 43'e karşı 116 oyla kabul edildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 24 Mayıs'ta, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ülkesine yönelik tehdit içerdiğini, hızlı kararlar alabilmek amacıyla "acil durum" ilan edildiğini açıklamıştı.

Macaristan'da hükümet daha önce de düzensiz göç ve Kovid-19 ile mücadele kapsamında acil durum ilan etmişti.

YORUMLAR
500
Tunus'ta hasat mevsimi 'büyük umutlarla' başladı Tunus'ta hasat mevsimi 'büyük umutlarla' başladı Rusya, Ukrayna'nın tahıllarını mı satıyor? Rusya, Ukrayna'nın tahıllarını mı satıyor? Rusya kontrolündeki Melitopol'dan tahıl yüklü vagonlar yola çıktı Rusya kontrolündeki Melitopol'dan tahıl yüklü vagonlar yola çıktı
Kaynak: AA

Macaristan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macaristan'da Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ilan edilen 'acil durum' uzatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:07 Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na "Alevi" özrü! İYİ Parti'li vekil Oral, disipline sevk edildi
14:55 İlker Başbuğ'un, darbe iması yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada hapsi istendi
14:41 TSK'nın Efes-2022 tatbikatına Yunan gazetelerinden tepki geldi! "Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor" manşetini attılar
14:40 Issız yolda kadına şiddet uyguluyordu, otobüsten inen bir ordu dolusu adam tüm dengeyi değiştirdi
14:33 Taksici, yolcusunun düşürdüğü kredi kartıyla benzin alandı! Kendi aracında polislere yakalandı
14:29 İbrahim Selim ile Bu Gece programı, FOX TV'ye taşındı! İlk konuk Serenay olacak
14:28 Avrupa'da gündem Serdar Dursun! Başarılı performansıyla adından söz ettiren Serdar'ın tek rakibi Haaland
14:21 Hindistan'da bir çocuk oyun oynamasına izin vermeyen annesini tabancayla öldürdü! Cesedi 3 gün saklayan çocuk cezaevine gönderildi
14:03 TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022'den nefes kesen görüntüler
14:00 Bankaya olan borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 2 saati haczedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 15:15:23. #1.13#
SON DAKİKA: Macaristan'da Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ilan edilen "acil durum" uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement