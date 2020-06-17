Macaristan'da, Türk-Macar Halk Şarkıları Konseri düzenlendi - Son Dakika

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü'nün sosyal medya hesaplarından çevirim içi olarak Macar sanatçı Tilla Török'ün katılımıyla Türk-Macar halk şarkıları konseri gerçekleştirildi.



Enstitü tarafından yapılan açıklamada, Macar sanatçı Tilla Török'ün katılımıyla, Türk-Macar Halk Şarkıları Konseri "Çiçekler yasak dinlemez..." isimli etkinlik düzenlendiği ve sanatçının repertuvarında bulunan, "Gesi Bağları", "Altın Yüzüğüm Kırıldı", "Gel Gör Beni", "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Var Git Ölüm", "Hatartalansag", "Sarkanyballada", "Moldvai tancdallamok", "Ablakomba, ablakomba", "Tisza trilogia" gibi Türkçe ve Macarcadan oluşan eserleri seslendirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Prima Junior ödüllü halk sanatçısı Tilla Török, dünya müziği tadında yorumladığı Macar halk şarkıları ile hem Doğu hem Batı dünyasından bir çeşniyi dinleyicilere sundu. Ayrıca konserde Erdinç Tunçbilek misafir müzisyen olarak yer almıştır." ifadelerine yer verildi.