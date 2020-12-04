Macaristan'daki Paks-2 NGS'nin yeni güç üniteleri için inşaat lisansı 2021 sonbaharında alınacak - Son Dakika

Macaristan'daki Paks-2 NGS'nin yeni güç üniteleri için inşaat lisansı 2021 sonbaharında alınacak

04.12.2020 13:23
Macaristan'daki Paks-2 NGS'nin yeni güç üniteleri için inşaat lisansı 2021 sonbaharında alınacak, System.String[]

Macaristan'daki Paks-2 NGS'nin yeni güç üniteleri için inşaat lisansının 2021 yılı sonbaharında alınacağı bildirildi.

Macaristan'daki Paks-2 NGS'nin yeni güç üniteleri için inşaat lisansının 2021 yılı sonbaharında alınacağı bildirildi.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye yaptığı çalışma ziyaretinde Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. Toplantıya Rusya tarafından Rosatom Genel Müdürü Danışmanı Alexander Merten ve Rusya Federasyonu'nun Macaristan Büyükelçisi Vladimir Sergeevda katıldı. Macaristan tarafında ise Dış Ekonomik İlişkiler ve Dışişleri Bakanı Peter Siyyartoile Paks Nükleer Güç Santrali'nin geliştirilmesinden sorumlu Portföysüz Bakan Janos Süli yer aldı.

Taraflar toplantıda Paks-2 NGS projesi ile ilgili görüşerek, santralin inşasının takvime uygun olarak devam ettiği konusunda fikir birliğine vardı. Yapılan çalışmalar kapsamında geçen yıl da santrale iki yeni VVER 1200 3+ nesil ünitenin inşası için önemli adımlar atılmış, 30 Haziran 2020 tarihinde ise Macar Atom Enerjisi Kurumu'na (HAEA) lisans başvurusu yapılmıştı. 19 Kasım'da Macaristan Enerji ve Kamu Hizmetleri Dairesi'nden (HEPURA) gelecekte inşa edilecek olan iki güç ünitesini Macar güç sistemine bağlamak için izin alındı. Santral çalışmaları çerçevesinde ayrıca, inşaat ve montaj tesislerinin inşaat lisansı alındığı ve inşaatlarının başlatıldığı da kaydedildi.

Taraflar projeye ilişkin, inşaat ve montaj tesislerin inşasının devamı, toprağı güçlendirmek için toprak işleri, temel çukurunun duvarlarının inşası ve bir temel çukuru oluşturulması da dahil olmak üzere yakın gelecekte yapılacak çalışmaları da konuştu. Bu faaliyetlerin 2021'in ilk yarısında başlatılması öngörülüyor.

Görüşme sırasında taraflar, 2021 yılı sonbaharında, Macar Atom Enerjisi Kurumu (HAEA) tarafından Paks-2 Nükleer Santrali'nin inşaat lisansının verilmesinin beklendiğini ve ardından yeni güç ünitelerinin inşası için temel çalışmaların başlayacağını belirtti. Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, Macaristan Başbakanı Orban'a Macaristan ortaklığında yürütülecek olan diğer projelerden de söz etti. Likhachev, Paks-1 NGS'nin kesintisiz taze yakıt teminine ilişkin ayrıntıların yanı sıra, Macar ortaklarla işbirliği içinde yürütülen Rosatom projelerine hizmet ve ekipman tedariki için MVM şirketi ile yapılan bir ortak girişim ile nükleer tıp ve diğer ortak girişimler hakkındaki projelerin uygulanmasına yönelik planları anlattı. - MERSİN

Macaristan'daki Paks-2 NGS'nin yeni güç üniteleri için inşaat lisansı 2021 sonbaharında alınacak

Viktor Orban, Macaristan, Nükleer, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Macaristan'daki Paks-2 NGS'nin yeni güç üniteleri için inşaat lisansı 2021 sonbaharında alınacak - Son Dakika Ekonomi


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