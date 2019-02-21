Son Dakika Haberleri: Macaristan'dan İsveç'e Tepki

Macaristan'dan İsveç'e Tepki

1 saat önce

İsveç'in Budapeşte Büyükelçisi, İsveç Sosyal Hizmetler ve Spor Bakanı Annika Strandhall'ın Macar hükümetine yönelik açıklamalarından dolayı Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığına çağrıldı.

Macaristan'dan İsveç'e Tepki, System.String[]
İsveç'in Budapeşte Büyükelçisi, İsveç Sosyal Hizmetler ve Spor Bakanı Annika Strandhall'ın Macar hükümetine yönelik açıklamalarından dolayı Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığına çağrıldı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Strandhall'ın, Macar hükümetine "Nazi" suçlamasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Macar hükümetinin çocuk sahibi olmak isteyen Macar ailelere yardım ettiği belirtilen açıklamada, hükümetin parayı göçmenler yerine Macar ailelere harcadığı kaydedildi.

Strandhall, geçen günlerde yaptığı açıklamada, "Macaristan'da olanlar korkutucu. (Macaristan Başbakanı Viktor) Orban şimdi de daha çok 'gerçek' Macar çocuğunun dünyaya gelmesini istiyor. Sağcı popülist politika 1930'lu yıllardan beri kadınların uzun mücadeleler neticesinde elde ettikleri kazanımları yok etmek istiyor." şeklinde konuşmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:07 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Altaylı, Şeyma Subaşı ile Dalga Geçti! Çanakkale Depremi Sonrası İstanbul'da 4 Katlı Bina Boşaltıldı

Adnan Oktar'a 30 Yıl Hizmet Eden Eski Kedicikten Namaz İtirafı! CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş, Cemevi ve HDP İddialarına Yanıt Verdi: İşçileri Korkutmak İçin Yapıyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 01:31:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Macaristan'dan İsveç'e Tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]