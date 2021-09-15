Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis'ten AA'ya ziyaret - Son Dakika

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Büyükelçi Matis'i, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Karagöz, Matis'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle uluslararası haberin merkezinde olduğunu kaydeden Karagöz, AA'nın uluslararası yapısının daha da güçleneceğini vurguladı.

Karagöz, AA'nın dünyanın çeşitli bölgelerindeki meselelerle de ilgilendiğini söyledi.

AA Haber Akademisi ve Savaş Muhabirliği Eğitimine ilişkin Büyükelçi Matis'e bilgi veren Karagöz, Azerbaycan'dan 22 gazetecinin yakın zamanda bu eğitimi aldığını belirtti.

Karagöz, AA Haber Akademisinin dünyadaki en iyi savaş muhabirliği eğitimini verdiğini aktararak, Macaristan'dan 15 gazetecinin de bu programa katılımını beklediklerini ifade etti.

Büyükelçi Matis de olumlu haberlerin iki ülke ilişkilerine olumlu yansımasının olduğunu belirterek bu konuda AA'nın haber çalışmalarından memnuniyetini dile getirdi.

Macaristan'ın dış politikasında Türkiye'nin önemli bir yeri olduğunu ve Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunduklarını kaydeden Matis, gelecek dönemde Türkiye'de çok sayıda kültürel faaliyet yapmak istediklerini söyledi.

Matis, AA Haber Akademisi ve Savaş Muhabirliği Eğitiminin çok güzel bir girişim olduğunu vurgulayarak, Macar gazetecilerin de bu eğitimi alması konusunda tavsiyede bulunacaklarını belirtti.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Özhan da AA'nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Görüşmenin sonunda, karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.