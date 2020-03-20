Macaristan ve Tunus'tan dönen 36 kişi Kocaeli'de karantinaya alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Macaristan ve Tunus'tan dönen 36 kişi Kocaeli'de karantinaya alındı - Son Dakika

Macaristan ve Tunus'tan dönen 36 kişi Kocaeli'de karantinaya alındı

26 dakika önce

Korona virüs tedbirleri kapsamında Tunus ve Macaristan'dan dönen 36 Türk vatandaşı, otobüslerle getirildikleri Kocaeli'de öğrenci yurtlarına yerleştirilerek 14 günlük karantinaya alındı.

Macaristan ve Tunus'tan dönen 36 kişi Kocaeli'de karantinaya alındı, System.String[]

Korona virüs tedbirleri kapsamında Tunus ve Macaristan'dan dönen 36 Türk vatandaşı, otobüslerle getirildikleri Kocaeli'de öğrenci yurtlarına yerleştirilerek 14 günlük karantinaya alındı.

Korona virüsü nedeni 28'i Tunus ve 8'i Macaristan olmak üzere 36 Tük vatandaşı daha Tükriye'ye döndü. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri doğrultusunda İstanbul Havalimana getirilen vatandaşlar, yapılan ilk kontrollerinin ardından Kocaeli'ye getirildi. 36 vatandaş, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Şerife Gelin Yurdu'na yerleştirildi. Vatandaşlar, 14 gün öğrenci yurdunda gözetim altında tutulacak. Konuyla ilgili Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tedbirleri doğrultusunda İstanbul Havalimanı'ndan ilimize aktarmalı olarak gelen 28'i Tunus ve 8'i de Macaristan'da bulunan 36 Türk vatandaşımız 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınmak amacıyla, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Kredi Yurtlar Kurumunun İzmit İlçesindeki Şerife Gelin Yurdu'nda 14 gün süreyle konaklanmaları sağlanmıştır. Bu süre boyunca yurt binasında ve çevresinde gerekli önlemler titizlikle alınmış olup vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları Valiliğimizin koordinasyonunda ilgili kurumlarımızın işbirliği içerisinde karşılanacaktır. Yurtta kalan vatandaşlarımızın takipleri ise uzman sağlık personeli tarafından yapılacaktır. Bu yurtlardaki öğrencilerimiz geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirilmişlerdir. Öğrencilerimize gösterdikleri sabır ve anlayıştan ötürü teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kocaeli'deki yurtlarda 895 kişi gözetim altında tutuluyor

Öte yandan, 18 Mart tarihinde Türkiye'ye dönen 859 vatandaş daha Kocaeli'de bulunan Ali Fuat Cebesoy, Şerife Gelin, Gazi Süleyman Paşa ve Canfeda Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Tunus ve Macaristan'dan gelen 36 vatandaşın da eklenmesi ile Kocaeli'de gözetim altında tutulan kişi sayısı 895'e ulaştı. Son vakaların götürüldüğü Şerife Gelin Öğrenci Yurdu'nda ise toplam 236 vaka gözetim altında tutuluyor. - KOCAELİ

Macaristan, Kocaeli, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:36 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Komedyen Pınar Fidan hakkındaki soruşturma İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, basketbol ve voleybol ligleri ertelendi Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, basketbol ve voleybol ligleri ertelendi         
17:12
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var         
17:00
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu         
17:00
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı         
16:32
Son Dakika: İngiltere'deki tüm ligler, 30 Nisan'a kadar ertelendi Son Dakika: İngiltere'deki tüm ligler, 30 Nisan'a kadar ertelendi         
16:12
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı         
12:21
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı         
10:56
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı         
10:55
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı         
10:52
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi         
09:36
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek         
09:01
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı         
08:48
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor         
08:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 01:02:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Macaristan ve Tunus'tan dönen 36 kişi Kocaeli'de karantinaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]