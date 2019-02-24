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Maçın Ardından

58 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 3-0 yenilen Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba, çok basit goller yediklerini söyledi.

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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 3-0 yenilen Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba, çok basit goller yediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samet Aybaba, "Bu kadar yetenekli, bireysel özellikleri değişik, lider bir takıma karşı oynuyorsanız bu kadar basit gol yemeyeceksiniz." dedi.

Hafta içinde bu maça iyi hazırlandıklarını belirten Aybaba, şöyle konuştu:

"Hafta içinde çalışmalarımızı yaptık ama bazen istedikleriniz olmuyor. Kalenizde basit goller yerseniz, girdiğiniz 6-7 net pozisyonu atamazsanız, takım coşkusunda düşüş oluyor ve ortaya da böyle bir sonuç çıkıyor. En büyük sorunlarımızdan biri çok pozisyona girip atamamamız, savunmada da doğru pozisyon alamamamız. Artık zor fikstürden çıktık, önümüzde daha kolay maçlarımız var. Bütün şehir kenetleneceğiz. Hesaplaşmamız gerekiyorsa da sezon sonunda oturup bu hesaplaşmayı yapacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:45 Kaynak: AA

Bursaspor, Başakşehir, Samet Aybaba, Spor
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