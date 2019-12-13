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Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'de Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Ali Tandoğan, "Takım olma yolunda hızlı ilerlememiz gerekiyordu.

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TFF 1. Lig'de Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Ali Tandoğan, "Takım olma yolunda hızlı ilerlememiz gerekiyordu. Çok kısa sürede oyuncularım bu reaksiyonu verdiler. Alınan 3 puan için kendilerine teşekkür ederim." dedi.


Tandoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve yeni başladığını anımsatarak, 3 puan aldıkları için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kendisinden önce çalışan hocalara da verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eden Tandoğan, "Sadece 3 gün çalışma sürecimiz oldu. Oyuncularımız bize olan inançlarını sahada gösterdi. İyi savunma yapan ve iyi hücum oynayan takım oluşturacağımıza inanıyorum. Önemli olan bu süreci iyi atlatabilmemiz. Takım olma yolunda hızlı ilerlememiz gerekiyordu. Çok kısa sürede oyuncularım bu reaksiyonu verdiler. Alınan 3 puan için kendilerine teşekkür ederim. Ama bir gerçek var; Altay olarak çok daha fazla çalışmamız lazım." diye konuştu.

Tandoğan, Türk futboluna yeni oyuncular kazandırmayı hedeflediğine dikkati çekerek, "Bir sevindiğim olay daha var. Bugün oyuna 19 yaşındaki Hakan Demirci'yi aldım. İlk defa forma şansı bulabildi. Biz bu tip değişikliklerle Türk futboluna oyuncular kazandırmak istiyoruz. Amacım hocalık yaşantım boyunca sadece skor değil yeni futbolcular da kazandırabilmek. Bunun ilk adımını attık." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor cephesi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker ise maçın istedikleri gibi gelişmediğini anlattı.

Oyuncularını sağ ve sol taraftan gelecek toplara karşı uyardığını aktaran Tütüneker, "Maalesef yan toptan bir gol yedik. Çok iyi bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum. Maçın geneline baktığımız zaman ikinci yarıdaki Volkan'ın bir pozisyonu vardı. Belki onu atsaydık beraberlik sağlayabilirdik." yorumunu yaptı.

Adana Demirspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:56 Kaynak: AA
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