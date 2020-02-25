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Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 24. haftasında sahasında Adana Demirspor'a 3-2 yenilen Ekol Göz Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, hedeflerinin ligi ilk 6 içinde tamamlamak olduğunu söyledi.

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TFF 1. Lig'in 24. haftasında sahasında Adana Demirspor'a 3-2 yenilen Ekol Göz Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, hedeflerinin ligi ilk 6 içinde tamamlamak olduğunu söyledi.

Mutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolseverlere seyir zevki yüksek bir maç izlettirdiklerini anlattı.

Kendilerini sadece skorun mutlu etmediği müsabakanın ilk dakikalarında gol bulduklarını hatırlatan Mutlu, şöyle devam etti:

"Daha sonra rakibimiz karşısında 2-0 öne geçtik. Penaltı pozisyonumuz vardı, net görmedim bir şey diyemiyorum. Eğer o pozisyonu yapabilseydik, devreyi 3-0 bitirseydik daha rahat olurduk. Golleri erken yedik ama son dakikaya kadar maçı kovaladık. Hedefimiz yine ligi ilk 6'da tamamlamak. Bundan sonraki maçlarda puan alıp, bu isteğimizi yerine getirmek istiyoruz."

Tütüneker: "Böyle bir geri dönüş beklemiyorduk"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker ise İzmir temsilcisi karşısında aldıkları 3 puan için oyuncularını kutladı.

Tütüneker, 2-0 geriye düştükten sonra ilk 20 dakika pek varlık gösteremediklerini dile getirdi.

Oyuncularının bu süreçten sonraki istekli oyunu sayesinde galibiyete ulaştıklarını ifade eden Tütüneker, "2-0'dan sonra böyle bir geri dönüş beklemiyorduk. 3-2 yenmeyi başardık. Yolumuza devam ediyoruz. Hiçbir şey bitmiş değil. Ligde ilk 2 şansımız var, onu da her hafta değerlendirmek istiyoruz. Galip gelmek lazım ama bir o kadar da bu lig zor." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Dilaver Mutlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:04 Kaynak: AA
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