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Maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'de Hatayspor'la 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker, "Geriye düşmemize rağmen bir puan almak iyidir.

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TFF 1. Lig'de Hatayspor'la 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker, "Geriye düşmemize rağmen bir puan almak iyidir. Önümüzdeki maça iyi hazırlanıp galibiyetlere devam etmek istiyoruz." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tütüneker, yağmur nedeniyle bozulan zeminin aleyhlerine olduğunu söyledi.

Takım olarak maçı çok istediklerini kaydeden Tütüneker, "İlk yarı 2-3 pozisyonumuz var. O pozisyonları kaçırmamamız lazımdı. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. İddianın tam içerisindeyiz, devam ediyoruz. Biz Allah nasip ederse çıkacağız. Yaptığımız bireysel hata nedeniyle gol yedik. Ondan sonra da yüksek toplarla gittik, kornerden golü bulduk. Geriye düşmemize rağmen bir puan almak iyidir. Önümüzdeki maça iyi hazırlanıp galibiyetlere devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Hatayspor cephesi

Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da zirve adına çok önemli olan maçta kazanmak için mücadele ettiklerini belirtti.

Zeminin kötü olduğunu anlatan Altıparmak, "Zemin futbol oynamak isteyen iki takım açısından iyi değildi. İkinci yarıda golü attıktan sonra maçı koparacak pozisyonlar bulduk. Rakibin de pozisyonları var. İki zirve takımının adına yakışır bir mücadele oldu. Bizim tek üzüntümüz maçın sonlarında yakaladığımız avantajı kaybetmemiz oldu. Böyle zor bir deplasmanda inanılmaz mücadele ederek bir puan aldık ama 3 puana çok yaklaşmıştık. Artık bu maçı unutacağız. Haftaya önemli bir final var, ona hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Uğur Tütüneker, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:58 Kaynak: AA
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