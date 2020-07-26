Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenilmesine rağmen ligde kalan Yukatel Denizlispor'un savunma oyuncusu Mustafa Yumlu, "Biz bu takımı ligde tutabilmek için savaştık. Sonunda ne olursa olsun bu takım ligde kaldı." dedi.

Mustafa, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın ligde kalmasında en büyük pay sahibinin oyuncular olduğunu söyledi.

Futbolcuların takımı sahiplenerek ligde tuttuklarını anlatan Mustafa Yumlu, "Tabii buradan puan alıp kendi işimizi kendimiz bitirmek istiyorduk. Ama futbolun ana kuralı atamıyorsan, son dakikada olsa bir poziyonsa bile versen yenilebiliyorsun. Ama önemli olan ligde kalmaktı. Çok şükür ligde de kaldık. Başkaları sayesinde kaldık ama, olsun Denizlisporumuz ligde kaldı. İnşallah bunlar tecrübe olur. Bir sonraki sene inşallah bunlar yaşanmaz. Hem yönetime hem de kulübe çok iyi bir tecrübe olur." dedi.

Mustafa, daha iyi ve karakterli oyuncu seçiminin yapılması gerektiğini belirterek, "Özellikle yabancı oyuncularda, insanlar diyor ki 'yabancı kısıtlaması neden olsun.' İşte böyle oluyor. Belki 1 maaşını vermediğinde seni bırakıp gidebiliyor, bunu çok kolay yapabiliyor. Maalesef biz Türkler olarak karakterimizi sahaya koyuyoruz. Biz de para almıyoruz. Bizim de 7-8 aydan daha fazladır para aldığımız yok. Ama biz karakterli oyuncular olduğumuz için takımı sahiplendik. Biz bu takımı ligde tutabilmek için savaştık. Sonunda ne olursa olsun bu takım ligde kaldı. Futbolcu kardeşlerimin ayağına sağlık. Daha önce Denizlispor'da devam etme kararım vardı. Ama şu an kafam çok karışık. Bazı sebeplerden dolayı. Sebebini açıklamak istiyorum. Belki yarın, 2 gün sonra anlaşabilirim. Dinlenmem gerekiyor, çok yoruldum. Çok yük bindi bize. Biraz kafamı toparlayıp dinlenip sonra bizim için neresi hayırlısıyla oraya gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı oyuncuların hemen gittiğini ve FIFA'ya başvurabildiğini aktaran Mustafa Yumlu, şunları kaydetti:

"Ama bizim Türk oyuncularda böyle bir karakter yok. İnsanlar bizi bazen yeteneksiz olarak kabul edebiliyor. 'Yabancı oyuncular daha yetenekli gelsin' diyorlar. Yetenekli oyuncu gelsin başımızın üzerinde yeri var. Hiçbir sorun yok, bize katkı yapacaksa gelsin. Ama gelipte kulübü meşgul edecekse hiç gerek yok. Takıma çok büyük katkı sağlayacaksa ben her maçı onu sırtıma alıp taşırım soyunma odasına kadar. 1 maaşı içeride adamın maç günü adam tesiste yok, bizi satıp gitti. Bunlar yapabiliyor ve kolay. Ama kimse bir şey demiyor onlara. Türk oyuncular olsaydı bize demediklerini bırakmazlardı. Hain olacaktık belki de. Allah herkesin gönlüne göre versin."

Zeki Yavru ise ligde kaldıkları için sevinçli olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bir tarafımız üzüldü. Ama tabii ki de büyük bir tarafımız sevinçli. Lig bir maraton, 34 hafta. Sonuçta 35 puan toplayan bizleriz. Kümede kaldığımız için mutluyuz. İnşallah bu kulüp adına da bizim adımıza da herkese bir tecrübe olur. İnşallah bugünler Denizlispor adına da bizim adımıza da tekrar yaşanmaz. Mutluyuz inşallah gelecek sezon Denizlispor adına da bizim adımıza da hayırlısı olur."