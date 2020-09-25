Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir maçının ardından - Atılay Canel

Süper Lig'in 3. haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Canel, "İstediğimiz puanı aldık. İlk yarı maç ortadaydı. İkinci yarı erken bulduğumuz golle rahatladık. Disiplinden kopmadık ve maçı kazandık. İnşallah ligi iyi bir şekilde bitiririz." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir karşısında iyi bir performans sergilediklerini aktaran Atılay Canel, "Bu galibiyeti taraftarlara armağan ediyorum. Futbolcuları kutluyorum. Görevlerini harfiyen yerine getirdiler." diye konuştu.

Arjantinli futbolcuları Lucas Biglia ile ilgili de görüşlerini paylaşan Canel, "Biglia kendini dünyaca kanıtlamış bir futbolcu. Bu sene bize çok fayda sağlayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.