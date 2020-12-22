Atakaş Hatayspor - Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika

Atakaş Hatayspor - Trabzonspor maçının ardından

22.12.2020 20:19

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Yukarıya doğru kafasını kaldıran Trabzonspor. Eksikler var mı, evet çok eksiğimiz var. Hem oyun hem de oyuncu olarak. Bunların üzerinde çalışıyoruz.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Yukarıya doğru kafasını kaldıran Trabzonspor. Eksikler var mı, evet çok eksiğimiz var. Hem oyun hem de oyuncu olarak. Bunların üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Avcı, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda 1-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerini hem geçen sezonki şampiyonluğundan hem de bu sezon lige yaptığı giriş, oynadığı oyun ve aldığı sonuçlardan dolayı tebrik ettiğini belirtti.

Hatayspor'un iyi bir takım olduğunu vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:

"Bizim açımızdan 7'nci gün, 3'üncü maç. Bunun biri 120 dakika. 13-14 oyuncu üzerinden oynadık. Belki oyun kalitesi olmadı ama hayat hepimize birtakım deneyimler kazandırıyor. Belki oyun tatmin etmiyor ama pragmatik olarak sonuç almanız gereken bir durumu gerçekleştirmeye çalıştık bugün ve bunun karşılığını aldık. 6 maç, 4 galibiyet. Yukarıya doğru kafasını kaldıran Trabzonspor. Eksikler var mı, evet çok eksiğimiz var. Hem oyun hem de oyuncu olarak. Bunların üzerinde çalışıyoruz. Mevcutla da sonuç almaya çalışıyoruz. Hafta sonu da yoğun bir maç trafiğimiz var. Bu 4 günü en sağlıklı biçimde dinlenerek geçirip hafta sonundaki maça hazırlanacağız. Rakibimizi tebrik ediyorum. Oyuncularımı da tebrik ediyorum."

Türk futbolunun ve Trabzonspor'un unutulmaz isimlerinden Özkan Sümer'in vefatıyla ilgili Avcı, Sümer'in hem futbolcu hem teknik direktör hem de başkan olarak çok güzel işler yaptığını söyledi.

Geçen yıl Sümer ile bir eğitim seminerinde yan yana oturduklarını anlatan Avcı, " Türkiye'de devrim yapmak, bunu dışarıya taşımak, başkanlık yapmak, teknik direktörlük yapmak, Anadolu'da bir şampiyonluk yaşamak. Bugün herkes arkasından çok iyi konuşuyor. Bazen kupalar alırsın, almazsın, ama 80 yaşında hayatının her döneminde insanlara çok güzel dokunuşlar yapmış bir futbol adamından bahsediyoruz. Benim için de şöyle bir yeri var, benim ilk Trabzonspor teklifimi Özkan hocam yapmıştı. Trabzon'a transfer olduğum gün, beni arayandı. Hatta geçen hafta da yanına ziyarete gidecektik ama o güçlü karakter herhalde kendini göstermek istemedi. Herkesin başı sağ olsun." şeklinde konuştu.

Avcı, duran toptan kaydedilen bir golle galibiyetin geldiğinin hatırlatılması üzerine, "Hayat bazen birtakım deneyimler kazandırıyor. Bazen pragmatik düşünmek zorundasın. Oyun istediğin gibi akmazsa, oyunun başka bölümlerine geçersin. Biz bugün alamayabilirdik de ama bir duran topta golü attık. Duran top, yüzde 50-60'larda bu ligde hem savunmada hem hücumda maç çözen ve maç kazandıran bir durum. İyi bir takıma karşı kazandık, onun için Hatayspor'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Atakaş Hatayspor - Trabzonspor maçının ardından
Atakaş Hatayspor - Trabzonspor maçının ardından
Atakaş Hatayspor - Trabzonspor maçının ardından
Atakaş Hatayspor - Trabzonspor maçının ardından

Ersun Yanal, Trabzonspor, oyunlar, Maç, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor - Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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