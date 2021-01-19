Dan Petrescu: "Son şampiyona karşı iyi mücadele gösterdik"
19.01.2021 19:03
Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, "Son şampiyona karşı iyi mücadele gösterdik.
Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, "Son şampiyona karşı iyi mücadele gösterdik. Maçı kazandığımız için mutluyuz" dedi.
Süper Lig'in 20. haftasında Hes Kablo Kayserispor evinde karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, "Bugün ligin son şampiyonuna karşı çok iyi mücadele gösterdik. Fiziksel ve taktiksel açıdan gerçekten çok iyiydik. Maçı kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.
(Turan Bulut/İHA)
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